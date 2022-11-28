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恒指半日跌幅收窄至348點 科指跌2.2% 北水流入30億 一周最多

內地疫情持續，恒指今早低開573點後，曾跌最多739點，其後跌幅曾收窄至跌282點，半日高低波幅458點。恒指曾失守17000點，低見16833.68點，是11月11日後最低。科指曾跌最多5.33%，低見3313.73點，是11月10日3159點後最低。

恒指半日跌348點或1.98%，報17225點，大市成交金額707億元；國指跌129點或2.16%，報5841點。恒生科技指數收報3420點，跌2.28%。

藍籌股成交金額322.4億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額180.79億元，佔大市成交25.57%；國指成份股成交金額268.62億元，佔大市成交37.99%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、潤啤（0291）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，59隻下跌，0隻無升跌。金沙中國（1928）升5.31%，收報18.26元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌9.24%，收報17.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報17.3元，升1.65%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報16.76元，跌4.88%。

恒指續低於10天線(17770.18點)，20天線(17051.15點)升穿50天線(16961.4點)出現黃金交叉，恒指曾跌穿20天及50天線。科指續於10天線(3628.96點)，跌穿20天線(3453.04點)，50天線(3387.1點)失而復得。

北水南下合計淨流入30.56億元，較上日增加32%，淨流入金額是11月21日47.16億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入53.72億元。南水北上合計淨流出57.78億元人民幣，終止連續3日流入

藥明康德（2359）股東擬減持，曾挫11%。收報70.1元，跌9.14%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報5.5元，跌1.26%。包浩斯（0483）收報0.52元，跌3.7%。大家樂（0341）收報11.4元，升0.71%。中教控股（0839）收報7.76元，跌3.6%。華南城（1668）收報0.49元，跌3.92%。莊士中國（0298）收報0.275元，升1.85%。廸生創建（0113）收報3.52元，無升跌。遠東發展（0035）收報1.79元，跌0.56%。新高教（2001）收報2.34元，跌4.49%。信佳國際（0912）收報1.4元，跌1.41%。華住集團（1179）收報25.65元，跌1.54%。L'OCCITANE（0973）收報21.3元，跌2.29%。六福集團（0590）收報17.9元，無升跌。世界華文媒體（0685）收報0.218元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.131元，無升跌。

銀娛（0027）：獲得澳門新博彩經營批給臨時判給。收報43.05元，升0.47%。

澳門六大博企獲續牌，雲頂出局。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.43元，升8.17%；美高梅中國（2282）收報4.71元，升11.88%；澳博（0880）收報3.35元，升6.01%；永利澳門（1128）收報5.05元，升15.83%；銀河娛樂（0027）收報43.05元，升0.47%；金沙中國（1928）收報18.26元，升5.31%。

普達特（0650）中期虧損收窄不派中期息。收報1.19元，升4.39%。

世紀集團（2113）中期虧損進一步擴大，不派中期息。創上市新低，見0.127元，收報0.146元，跌2.67%。

中鋁國際（2068）斥逾4713萬人民幣，購67％昆明院股權。收報1.97元，升2.6%。

翠華（1314）半年扭虧，賺近4087萬。收報0.19元，跌8.65%。

景福（0280）半年多賺6%，中期息維持0.4仙。收報0.39元，跌4.88%。

中國燃氣（0384）半年少賺20.6%，中期息10仙。收報8.55元，跌1.04%。

震雄（0057）中期盈利倒退39%至7510萬，息4.5仙。收報1.66元，跌6.74%。

人行全面降準0.25個百分點，釋放5000億元人幣。建行（0939）收報4.58元，跌2.55%；工商銀行（1398）收報3.77元，跌2.08%。

美團（3690）第三季扭虧，經調整盈利35億人幣。收報137.6元，升0.73%。

人行據報將向金融機構提供低息貸款，助購買內房債。中海外（0688）收報19.92元，跌2.83%；龍湖（0960）收報20.75元，跌5.03%；華潤置地（1109）收報33.25元，跌2.92%；碧桂園（2007）收報2.94元，跌5.16%。非藍籌內房龍光地產（3380）收報0.86元，跌8.51%；禹洲（1628）收報0.335元，跌6.94%；合景泰富（1813）收報1.7元，跌6.59%。

國泰（0293）稱「看到隧道盡頭的亮光」，過去數月可用流動資金增7%。收報7.63元，升3.81%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2.44元，收報2.3元，升10.05%；健世科技（9877）創上市新高，見48.8元，收報48.8元，升6.32%；凌雄科技（2436）創上市新高，見8.7元，收報8.55元，升12.5%；利福（1212）創52周高，見4.98元，收報4.97元，跌0.2%；TOMO Holdings（6928）創52周高，見4.9元，收報4.8元，升7.38%；香港教育國際（1082）創52周高，見1.88元，收報1.7元，升0.59%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，成實外教育（1565）低見0.119元，收報0.119元，跌4.03%；21世紀教育（1598）低見0.265元，收報0.285元，跌3.39%；亨得利（3389）低見0.16元，收報0.178元，升0.56%；基石藥業（2616）低見3.22元，收報3.28元，跌2.09%；康特隆（1912）低見0.064元，收報0.064元，跌8.57%；遠大住工（2163）低見5.3元，收報5.64元，跌2.93%；普匯中金（0997）低見0.03元，收報0.032元，跌5.88%；大唐集團（2117）低見0.79元，收報0.83元，跌15.31%；瑞風新能源（0527）低見0.057元，收報0.061元，跌1.61%；巨子生物（2367）低見24.6元，收報25元，跌7.41%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海控（1919）低見7.62元，收報7.88元，跌0.13%；旺旺（0151）低見4.89元，收報5.08元，升1.6%；莊臣（1955）低見0.76元，收報0.76元，跌6.17%；佳明集團（1271）低見3.95元，收報3.96元，跌1%；創維集團（0751）低見2.54元，收報2.69元，跌0.74%；麗展（0488）低見1.64元，收報1.68元，跌1.18%；康健（3886）低見0.28元，收報0.295元，升3.51%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，無升跌；澳能建設（1183）低見1.51元，收報1.53元，跌2.55%；香港航天科技（1725）低見5.08元，收報5.13元，跌6.56%。

異動股

上升異動股，包括，永利澳門（1128）收報5.05元，升15.83%；凌雄科技（2436）創上市新高，見8.7元，收報8.55元，升12.5%；美高梅中國（2282）收報4.71元，升11.88%；亞盛醫藥（6855）收報18.74元，升11.81%；雙財莊（2321）創上市新高，見2.44元，收報2.3元，升10.05%；新華滙富（0188）收報0.33元，升10%；錦欣生殖（1951）收報5.58元，升8.98%；新濠國際發展（0200）收報5.43元，升8.17%；陸慶（8052）收報0.014元，升7.69%；海倫司（9869）收報10.32元，升7.61%。

下跌異動股，包括，中國醫療網絡（0383）收報0.046元，跌28.13%；盛諾集團（1418）收報0.065元，跌16.67%；億達中國（3639）收報1.18元，跌16.31%；蒙古能源（0276）收報1元，跌15.97%；大唐集團（2117）創上市新低，見0.79元，收報0.83元，跌15.31%；金匯（8160）收報0.05元，跌13.79%；中匯（0382）收報1.89元，跌13.7%；江山控股（0295）收報0.056元，跌12.5%；eprint（1884）收報0.355元，跌12.35%；霸王（1338）收報0.046元，跌11.54%；雅生活服務（3319）收報8.67元，跌11.17%。

 

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