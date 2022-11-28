內地疫情持續，恒指今早低開573點後，曾跌最多739點，其後跌幅曾收窄至跌282點，半日高低波幅458點。恒指曾失守17000點，低見16833.68點，是11月11日後最低。科指曾跌最多5.33%，低見3313.73點，是11月10日3159點後最低。