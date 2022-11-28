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大家樂半年多賺34% 中期息維持10仙

大家樂（0341）公布，今年9月底止中期收入為38.98億元，按年微升0.7%，股東應佔溢利增長34%至1.09億元，當中包括期內錄得政府因應新冠肺炎疫情提供的資助4090萬元。每股盈利18.8仙，中期息維持每股派10仙。

集團業務於2021／22年第四季備受香港第五波新冠肺炎疫情打擊，負面影響持續至2022／23年第一季。香港業務的盈利於第二季起顯著恢復，這有賴於推出多個品牌及產品市場推廣、控制成本，以及應用多項數碼化及自動化措施。

報告期內，中國內地業務受到深圳、珠海、澳門及廣州新冠肺炎 疫情影響，其他未受疫情影響的城市則維持穩健業績。新門店穩 定增長所帶來的收入，加上成本控制及餐單設計奏效，部分抵銷 了封鎖市場銷售損失的負面影響。

截至今年9月底止中期毛利率降1個百分點至8.8%，主要由於第五波疫情對2022／23年度第一季造成負面影響。

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