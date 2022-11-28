旭輝指，自收悉該呈請後已立刻與該債權人溝通，並解釋公司已取得進展及採取多項措施以就其境外債務融資問題尋求全面解決方案，其中包括但不限於已成立協調委員會，以促進與境外貸款銀行就相關境外銀行融資進行討論與其選用的法律及財務顧問接洽﹔與若干債券持有人及其選用的法律及財務顧問協調，以組成債券持有人小組，並協商適當的費用補償安排，以便其可獲得法律及財務意見﹔委任獨立財務顧問，包括但不限於為所有償權人的利益撰寫業務評估報導。

集團又重申其公平公正地對待所有債權人的意願，並無向提出上述呈請的債權人支付對價，且未就也不會就該等融資安排提供任何特殊優待，以換取其同意撤回該呈請。

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