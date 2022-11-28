胡錫進指，相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果。今年中國面臨了更嚴峻的挑戰，隨著防疫成本越來越高，感染者清零越來越難，大家期待的調整正在發生和到來。

胡錫進強調，自己是所謂大V（指活躍於微博，有大批粉絲的公眾人物）中為結束大規模封控吶喊最努力的人之一，也一直呼籲為社會保持活力。他希望民眾多存一個心眼，「知道我們參與的一些事情，可能存在很大風險被導流到我們意想不到的方向上，最後反而給我們大家留下更糟糕的局面。」

胡錫進進呼籲政府在重大問題上堅決走群眾路線，事情越是棘手難辦，愈要傾聽民眾呼聲，愈要用實際行動保持社會的信心和團結。黨和政府與人民群眾的利益是高度一致的，要讓這種一致不斷在具體事務上得到體現，防止有些地方的做法逆著群眾的呼聲來。

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