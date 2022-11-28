羅德承解釋，集團不會一刀切加價，但部分情況始終要加價才可抵銷成本上升，會選擇個別品種調整價格，現時大家樂人均消費已升穿40元。他又稱，客人對價格敏感，因此亦要兼顧人流表現再作決定，亦會通過餐單設計及重組，以抵銷成本上升壓力。

他指出，香港上半財年首季仍受第五波疫情所影響，市面上亦不見第四波疫情放緩後報復式消費，至第二季消費券發放後有所改善，惟下半財年仍面對很多挑戰，料明年第一、二季才有明顯改善，對聖誕節市道持審慎樂觀看法，相信仍有市民留港消費，因此亦有一定需求。

內地方面，羅德承表示，期內受不同疫情管控措施影響，經營面對較大困難，現時廣州分店因疫情而暫停堂食，佔整體內地門店的五分一，整體銷售較有壓力，將參考香港第五波疫情的情況，執行簡化餐單、節省人力成本等措施。

不過他強調，大灣區其他城市例如中山、佛山的城市，仍能保夠維持雙位數的理想增長，因此對大灣區市場有信心，今個財年至今已開設13間新店，亦已規劃開設8間新店，將視乎疫情發展決定開業時間，部分有機會推後至明年才開業，但整體表現仍是審慎樂觀。

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