聯儲局多位官員發表鷹派講話，紐約聯儲行長稱利率路徑略高於9月預期，減息至少要一年以後才會發生；聖路易斯聯儲行長表示，市場低估了聯儲局明年大幅加息的可能性。歐洲央行總裁也暗示加息不會止步。歐美股市皆向下，美股三大指數見11月9日後最大跌幅。美2年期10年期債息倒掛，曾擴至81.135基點，創紀錄新低。美3個月10年期債息倒掛亦擴至77.357基點，是2001年1月1日79基點後最闊。