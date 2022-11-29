聯儲局多位官員發表鷹派講話，紐約聯儲行長稱利率路徑略高於9月預期，減息至少要一年以後才會發生；聖路易斯聯儲行長表示，市場低估了聯儲局明年大幅加息的可能性。歐洲央行總裁也暗示加息不會止步。歐美股市皆向下，美股三大指數見11月9日後最大跌幅。美2年期10年期債息倒掛，曾擴至81.135基點，創紀錄新低。美3個月10年期債息倒掛亦擴至77.357基點，是2001年1月1日79基點後最闊。
道瓊斯工業平均指數收跌497點，跌幅1.45%，報33849點。標普500指數收跌62點，跌幅1.55%，報3963點。納斯達克綜合指數收跌176點，或1.58%，報11049點。
家得寶跌2.29%，報318.92美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低49點，而默沙東升0.88%，報108.45元，貢獻道指6點。
科技股方面，蘋果收市報144.22元，跌2.62%，谷歌母公司Alphabet收市報96.05元，跌1.44%，亞馬遜收市報93.95元，升0.57%，Facebook收市報108.78元，跌2.36%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.66%，報437點。德國DAX指數收跌1.09%，報14383點；法國CAC 40指數跌0.71%，報6665點；英國富時100指數收跌0.17%，報7474點。