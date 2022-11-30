郭明錤指出，由於富士康鄭州廠抗議事件影響較預期顯著，故下修今年第四季iPhone出貨量預估約20%至7000至7500萬部，而iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 總出貨量較預期少1500至 2000萬部。他又提到，鄭州iPhone 廠在11月的平均產能利用率僅約20%，但預期12月可改善至30至40%。

郭明錤警告，儘管和碩跟立訊精密已分別自鴻海取得約 10% 的 iPhone 14 Pro 與iPhone 14 Pro Max 訂單，大量出貨最快也要等到12月下旬，而iPhone 14 Pro系列產能恢復進度，12月出貨量仍顯著低於預期。

他又指出，隨著蘋果與iPhone供應鏈有下行風險，蘋果今年第四季收入和每股盈利或下跌，鴻海面臨結構性競爭挑戰，預估未來鴻海難再繼續成為 iPhone 15 Pro 系列的獨家組裝廠商。

郭明錤推測，在經濟衰退期間，相信大部分第四季 iPhone 14 Pro系列的需求，將因顯著供需缺口而消失，而非推遲。