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匯豐文德華：疫情令網上投保急升 冀通關恢復內地客增長

匯豐保險香港行政總裁文德華表示，首9個月銀保以匯豐人壽高踞榜首，主要是由於疫情關係，市民對個人健康更注重，而也多選擇透過網上投保。首9個月匯豐保險數碼渠道共錄得4.7億美元新保費，平均來說，大約有18% 保單來自數碼渠道。匯豐新造業務保費較第二名高超過一倍。新造業務及年化新造業務保費亦是市場第一，市佔率分別24.7%及20.4%。文德華表示，澳門是發展市場重點之一，去年重啟澳門保險業務，保費較去年上升約3倍，料下年亦有2 倍增長。他期待兩地能儘早通關，在疫情之前，內地客大約佔40%，若能通關，預計內地客的需求將會恢復。對大灣區發展，表示已準備好，當保險通開通時可以儘早提供服務。

另外， 保監局最新公布2022年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到4327億元，較去年同期下跌5.1%。2022年首三季長期有效業務的保費收入總額為3814億（下跌6.3%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3201億元（下跌4.6%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為219億元（下跌31.8%）；以及退休計劃業務，其供款為344億元（下跌1.1%）。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2232億元（下跌8.4%）。

與此同時，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1122億（下跌8.4%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為999億元（下跌0.4%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為119億元（下跌45.9%）。來自內地訪客的新造業務保費為10億元（上升110.9%），因個別保單交易及2021年同期基數較低而顯著回升，佔個人業務總額0.9%。此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為35%、32% 和23%。