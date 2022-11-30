另外， 保監局最新公布2022年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到4327億元，較去年同期下跌5.1%。2022年首三季長期有效業務的保費收入總額為3814億（下跌6.3%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3201億元（下跌4.6%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為219億元（下跌31.8%）；以及退休計劃業務，其供款為344億元（下跌1.1%）。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2232億元（下跌8.4%）。

與此同時，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1122億（下跌8.4%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為999億元（下跌0.4%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為119億元（下跌45.9%）。來自內地訪客的新造業務保費為10億元（上升110.9%），因個別保單交易及2021年同期基數較低而顯著回升，佔個人業務總額0.9%。此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為35%、32% 和23%。