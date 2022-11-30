淨收入按年下降2.8%至176億元，主要由於合計總交易額減少。2022年第三季度合計總交易額按年跌11.3%至7,371億元，主要由於部分地區再次出現新冠疫情對市場的恢復帶來了擾動，而許多開發商依然面臨流動性壓力和交房壓力致使新房交易市場持續低迷，降幅部分被存量房交易市場，特別是一線城市的恢復所抵銷。

相較總交易額，淨收入的收縮幅度較小乃主要由於變現率更高的業務的總交易額佔比提升。

第三季存量房業務的淨收入按年增長16.6%至72億元。其中佣金收入按年增長15.6%至61億元。平台服務、加盟服務及其他增值服務的收入亦按年增長23.3%至10億元﹔

此外，新房業務的第三季淨收入按年跌31.3%至78億元﹔家裝家居的第三季淨收入為18億元﹔新興業務及其他的淨收入按年增加45.8%至8.01億元。

貝殼預期，2022年第四季度淨收入總額將介乎145億元至150億元，由2021年同季度下降約15.7%至18.5%。該預測計及近期房地產相關政策和措施的潛在影響、部分地區新冠病例增加並實施相應臨時性限制措施等。