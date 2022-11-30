萬方家族辦公室首席執行官兼聯合始創人關志敏表示，今年的調查顯示，大部分亞太區家族辦公室，佔88%視通脹為金融市場最大的威脅，比例較去年的69%激增19%。為應對通脹，有超過一半的家族辦公室正在積極尋找機會將投資組合多元化，當中包括投資私募基金。縱使宏觀經濟充滿挑戰，54%受訪的亞太區家族辦公室仍表示，他們在尋覓新的投資機會。

該調查又顯示，有42%的家族辦公室表示已涉足及有進行可持續投資，其投資組合中可持續投資佔比29%，較去年增加四個百分點，有關比例亦較全球平均水平高出兩個百分點。該比例預料在未來五年將大幅增長至50%。

Campden Wealth高級研究主管Rebecca Gooch指出：「亞太區家族辦公室一直熱衷於投資科技，醫療科技、綠色科技和人工智能為最受歡迎的科技領域。此外，對新興科技行業而言，家族辦公室為具相當影響力的私人資金來源。今年，我們的調查發現亞太地區有大約四分一的家族辦公室投資元宇宙、五分一的家族辦公室投資Web 3.0，及十分一的家族辦公室投資NFT。他們亦計劃於明年在這些領域投入更多資金。」另一個大趨勢是家族辦公室正在快速採納可持續投資，而氣候變化是其中一個主要的推動因素。

在調查中，有70%的亞太區家族辦公室表示已有傳承計劃，較全球平均水平61%高九個百分點。但有三分之二的傳承計劃是非正式的。Rebecca Gooch表示，報告突顯了制定明確而可行的傳承計劃對亞太區富裕家族的重要性。欲避免傳承計劃出問題，家族應提前培訓家庭成員或其家族辦公室的員工，或尋求第三方專業人士協助。