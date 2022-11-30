該集團在出現負資產同時，流動性亦轉差，當中其已由2021年底僅餘淨流動資產29.96億元，變成截至6月底淨流動負債44.97億元。核數師表示，注意到集團期內虧損，在現金流方面，更出現經營活動金淨流出約7.33億元。同時在出現淨流動負債同時，負債淨額亦達18.73億元，因此認為這顯示存在重大不確定因素，可能對持續經營之能力構成重大疑問，因此不會就此發表保留意見。不過，集團強調，內部所產生的現金、外部借款、股份認購以及不時從資本市場籌集的其他資金，將可滿足流動資金需求。

易居（中國）解釋，受制於整體市場下行、融資環境緊縮等因素影響，其持續受到行業連鎖反應的波及，房地產銷售回款階段性下行，整體業績下滑，因此出現虧損。集團面臨預期信貸損失的金融資產虧損淨撥備，從截至去年6月底止中期業績的19.38億元，減少77.9%今年度中期的4.29億元，主要因應2021年上半年個別房地產開發商客戶的信貸質素惡化，就個別房地產開發商客戶的未償還貿易相關應收款項的預期信貸損失，確認額外虧損撥備有關。