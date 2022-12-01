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擬放慢加息 美股見近3周最大升幅 道指升737點

聯儲局主席鮑威爾暗示12月將放慢升息步伐，利率頂部則會「略高於」9月的預期。美債市場預測利率峰值不超過5%，美債息續倒掛，其中，3個月10年期債息見近22年最闊。美股三大指數均見11月10日後最大升幅，收市價計，道指見逾7個月高位，標指納指見逾兩個月高，道指邁入技術性牛市。主管抗疫工作的中國副總理孫春蘭表示奧密克戎致病性減弱，疫情防控面臨新形勢，發出了北京可能準備放鬆嚴控措施的又一信號。在美國交易的中概股創下紀錄最大單月漲幅。

道瓊斯工業平均指數收漲737點，升幅2.18%，報34589點。標普500指數收漲122點，升幅3.1%，報4080點。納斯達克綜合指數收漲484點，或4.41%，報11468點。

聯合健康升3.74%，報547.76美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻130點，而Walmart跌0.36%，報152.42元，拖低道指3點。

科技股方面，蘋果收市報148.03元，升4.85%，谷歌母公司Alphabet收市報100.99元，升6.09%，亞馬遜收市報96.54元，升4.45%，Facebook收市報118.1元，升7.89%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.63%，報440點。德國DAX指數收漲0.29%，報14397點；法國CAC 40指數漲1.05%，報6738點；英國富時100指數收漲0.82%，報7573點。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎67.252基點至77.204基點，收報70.89基點。美3個月10年期債息倒掛屆乎59.327基點至79.595基點，後者是2000年12月14日後最闊，收報77.371基點，是2001年1月1日後收市最闊。

美股三大指數均見11月10日後最大升幅，道指曾高見34589.77點，是4月22日34727.38點後最高。收市報34589.77點，是4月21日後收市新高，當日報34792.76點。連升2日，累計升740.31點，對上一次連升2日是11月23日。

標指曾升最多3.09%，高見4080.11點，是9月12日4119.28點後最高。收市報4080.11點，是9月12日後收市新高，當日報4110.41點。

納指曾升最多4.41%，高見11468.47點，是11月15日11492.62點後最高。收市報11468點，是9月19日後收市新高，當日報11535.02點。

 