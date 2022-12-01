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鮑威爾暗示最快12月放慢加息步伐 暫未有減息計劃

聯儲局主席鮑威爾暗示，最快12月將會開始放慢加息步伐。但強調抗通脹之戰還遠沒有結束，利率將繼續升高並在限制性水平保持一段時間。

鮑威爾表示，「放慢加息速度的時機可能最快會在12月會議上出現，鑒於我們在收緊政策方面的進展，相比放慢加息速度的時機，更重要的是思考利率還要升高多少，需在限制性水平維持多久才能遏制住通脹」。

鮑威爾表示，利率頂部可能會比官員們9月時的預估「高出一些」，當時官員們的預測中值是明年利率最高達到4.6％。12月會議上聯儲局會公布更新後的點陣圖。

雖然交易員預計減息會在明年晚些時候到來，但鮑威爾表示短期內聯儲局沒有這個計劃。

另外，雖然經濟學家認為未來12個月發生衰退的可能性大於50%，但鮑威爾認為實現軟著陸不僅非常有可能，而且也做得到。不過他也承認通往軟著陸的路徑一直在變窄。

鮑威爾稱，「我們認為現在放慢腳步是平衡通脹和經濟減速風險的好方法」。

通脹方面，鮑威爾稱，聯儲局預計10月份個人消費支出價格指數(PCE)按年升幅6%，核心PCE升幅5%。該數據將於周四公布，聯儲局的預測和非官方經濟學家的預期基本相符。

鮑威爾稱，目前沒有足夠多的有力證據證明通脹將很快減速，「需要更多的證據來證明通脹確實在回落，事實上未來的通脹發展路徑仍然高度不確定，儘管過去一年政策收緊，經濟增長放緩，但沒有看到在通脹放緩方面取得明顯進展」。

 

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