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1個月HIBOR升至4.83% 續創14年高 連升14日 港元升值至7.7981

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升14日，升40.05點子至4.83881%，是2008年10月13日後最高，當日報4.89429%。對上一次連升14日是10月31日，當日拆息報3.17339%。

港元現報7.7984元升值114點子，曾貶值最多3點子，報7.8101元，亦曾升值最多117點子，報7.7981元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌32.77點子至4.02405%；1星期HIBOR跌1.33點子至4.07101%；2星期HIBOR跌1.22點子至4.13679%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.12點子至5.31869%；6個月期HIBOR升1.73點子至5.48899%；12個月期HIBOR升1.63點子至5.69202%。

美元指數現報105.693貶值0.257點或0.24%。

美元1個月期LIBOR報4.12014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.7187%，連續14日擴闊，利差是2020年6月01日後最高，當日差距為0.8322%

對上一次連續14日擴闊，是2019年6月06日，當日利差報-0.3666%。

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