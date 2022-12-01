內地防疫立場軟化，加上聯儲局主席暗示放慢加息推高美股，恒指今早高開461點，曾進一步擴大至升640點，其後升幅收窄，低位僅升191點，半日高低波幅449點。三大指數今早齊創9月13日後高位，恒指高見19237.45點，三大指數暫連升3日，恒指累升1597點。