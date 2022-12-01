moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升298點 曾升640點升穿19200點 科指升2.3% 北水流入增13%

內地防疫立場軟化，加上聯儲局主席暗示放慢加息推高美股，恒指今早高開461點，曾進一步擴大至升640點，其後升幅收窄，低位僅升191點，半日高低波幅449點。三大指數今早齊創9月13日後高位，恒指高見19237.45點，三大指數暫連升3日，恒指累升1597點。

恒指半日升298點或1.6%，報18895點，大市成交金額1254億元；國指升79點或1.25%，報6453點。恒生科技指數收報3888點，升2.38%。

藍籌股成交金額230.18億元，佔大市成交18.35%；科指成份股成交金額355.56億元，佔大市成交28.35%；國指成份股成交金額497.95億元，佔大市成交39.7%。

京東（9618）、比亞迪（1211）、李寧（2331）貢獻恒指較多。中行（3988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌20隻升，53隻下跌，0隻無升跌。申洲國際（2313）升9.12%，收報76元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌2.01%，收報14.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報38.85元，升15.45%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報65.9元，跌3.23%。

恒指續高於100天線(18405.32點)。科指續高於100天線(3819.38點)。

北水南下合計淨流入31.54億元，較上日增加13.91%，是11月28日66.37億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入59.22億元。南水北上合計淨流入88.8億元人民幣，較上日增加80.59%，連續第3日流入，累計流入236.03億元。

寧波力勤資源（2245）今上市，定價15.8元。收報15.88元，升0.51%。

易居（2048）中期虧損14.28億，核數師不表意見今復牌。收報0.74元，升7.25%。

匯豐（0005）關閉英國114家分行，裁近100人。收報4.55元，跌0.44%。

金沙（1928）落實向威尼斯人增資48億澳門元。收報21.85元，升4.05%。

貝殼找房（2423）上季轉賺7.2億人幣。收報43.6元，升9.55%。

小鵬汽車（9868）上季收入升近兩成，淨虧損按年顯著擴大。收報38.85元，升15.45%。

知乎（2390）第三季虧損擴大至3億元人幣。收報17.78元，跌2.09%。

南航（1055）擬分拆南航物流，並已向中證監提交申請材料。收報4.5元，跌2.6%。

瑞聲（2018）反告舜宇（2382）等侵權。瑞聲收報17.9元，跌0.33%。舜宇收報94.2元，升3.63%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂（1698）創上市新高，見27.55元，收報26.6元，升1.72%；360數科（3660）創上市新高，見63元，收報59.4元，跌1.98%；銀河娛樂（0027）創52周高，見50.6元，收報49元，升4.93%；新秀麗（1910）創52周高，見22.45元，收報21.45元，升3.13%；三生製藥（1530）創52周高，見8.34元，收報8.2元，跌0.61%；白雲山（0874）創52周高，見24.5元，收報22.55元，升8.15%；九毛九（9922）創52周高，見22.6元，收報19.46元，跌0.71%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見8.38元，收報7.17元，跌6.03%；攜程集團（9961）創52周高，見251元，收報243元，升3.14%；百勝中國（9987）創52周高，見465.6元，收報432.6元，升0.28%；太古（0019）創52周高，見61.8元，收報61.7元，升1.06%；中國電信（0728）創52周高，見3.36元，收報3.25元，升2.2%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括中國置業（0736）低見0.15元，收報0.15元，跌1.32%；康特隆（1912）低見0.06元，收報0.067元，跌2.9%；瑞風新能源（0527）低見0.054元，收報0.057元，無升跌；德利機械（2102）低見0.198元，收報0.198元，跌7.91%。

1隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，藍鼎國際（0582）收報0.186元，升28.28%；寶龍商業（9909）收報6.17元，升27.74%；融創服務（1516）收報3.95元，升23.44%；新世紀醫療（1518）收報0.57元，升20%；陸慶（8052）收報0.014元，升16.67%；德銀天下（2418）收報0.85元，升16.44%；微盟（2013）收報5.04元，升15.6%；小鵬（9868）收報38.85元，升15.45%；祖龍娛樂（9990）收報4.03元，升14.81%；中盈盛達（1543）收報1.65元，升13.01%。

下跌異動股，包括，海昌海洋公園（2255）見52周低0.81元，收報1.68元，跌47.99%；華融金控（0993）收報0.104元，跌13.33%；禮建德（8455）收報0.027元，跌12.9%；億達中國（3639）收報1.1元，跌12%；偉俊集團控股（1013）收報0.037元，跌11.9%；永嘉集團（3322）收報0.23元，跌11.54%；築友智造（0726）收報0.385元，跌11.49%；三巽控股（6611）收報0.204元，跌10.92%；恒和（0513）收報0.295元，跌10.61%；希望教育（1765）收報0.68元，跌10.53%。

 

其他報道

Prenetics公布未來兩年2000萬美元股份回購計劃

滬深三大指數半日高 滬指升0.65%

業聚醫療IPO據報已通過上市聆訊

1個月HIBOR升至4.83% 續創14年高 連升14日 港元升值至7.7981

H&M將全球裁員1500人 以降低成本

財新中國11月製造業PMI升至49.4 好過預期

內房寒冬前 SOHO中國創辦人潘石屹夫婦據報「走資」至紐約 外媒揭其五大策略

本港首三季內地訪客新造業務保費增111%

廣州北京等多地優化防疫措施 滬深三大指數高開 人行淨投放20億人幣

恒指高開461點 科指升4% 齊創逾兩個月高 及高於100天線