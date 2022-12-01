內地防疫立場軟化，加上聯儲局主席暗示放慢加息推高美股，恒指今早高開461點，曾進一步擴大至升640點，其後升幅收窄，低位僅升191點，半日高低波幅449點。三大指數今早齊創9月13日後高位，恒指高見19237.45點，三大指數暫連升3日，恒指累升1597點。
恒指半日升298點或1.6%，報18895點，大市成交金額1254億元；國指升79點或1.25%，報6453點。恒生科技指數收報3888點，升2.38%。
藍籌股成交金額230.18億元，佔大市成交18.35%；科指成份股成交金額355.56億元，佔大市成交28.35%；國指成份股成交金額497.95億元，佔大市成交39.7%。
京東（9618）、比亞迪（1211）、李寧（2331）貢獻恒指較多。中行（3988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。
藍籌20隻升，53隻下跌，0隻無升跌。申洲國際（2313）升9.12%，收報76元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌2.01%，收報14.66元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報38.85元，升15.45%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報65.9元，跌3.23%。
恒指續高於100天線(18405.32點)。科指續高於100天線(3819.38點)。
北水南下合計淨流入31.54億元，較上日增加13.91%，是11月28日66.37億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入59.22億元。南水北上合計淨流入88.8億元人民幣，較上日增加80.59%，連續第3日流入，累計流入236.03億元。
寧波力勤資源（2245）今上市，定價15.8元。收報15.88元，升0.51%。
易居（2048）中期虧損14.28億，核數師不表意見今復牌。收報0.74元，升7.25%。
匯豐（0005）關閉英國114家分行，裁近100人。收報4.55元，跌0.44%。
金沙（1928）落實向威尼斯人增資48億澳門元。收報21.85元，升4.05%。
貝殼找房（2423）上季轉賺7.2億人幣。收報43.6元，升9.55%。
小鵬汽車（9868）上季收入升近兩成，淨虧損按年顯著擴大。收報38.85元，升15.45%。
知乎（2390）第三季虧損擴大至3億元人幣。收報17.78元，跌2.09%。
南航（1055）擬分拆南航物流，並已向中證監提交申請材料。收報4.5元，跌2.6%。
瑞聲（2018）反告舜宇（2382）等侵權。瑞聲收報17.9元，跌0.33%。舜宇收報94.2元，升3.63%。
破頂股包括，騰訊音樂（1698）創上市新高，見27.55元，收報26.6元，升1.72%；360數科（3660）創上市新高，見63元，收報59.4元，跌1.98%；銀河娛樂（0027）創52周高，見50.6元，收報49元，升4.93%；新秀麗（1910）創52周高，見22.45元，收報21.45元，升3.13%；三生製藥（1530）創52周高，見8.34元，收報8.2元，跌0.61%；白雲山（0874）創52周高，見24.5元，收報22.55元，升8.15%；九毛九（9922）創52周高，見22.6元，收報19.46元，跌0.71%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見8.38元，收報7.17元，跌6.03%；攜程集團（9961）創52周高，見251元，收報243元，升3.14%；百勝中國（9987）創52周高，見465.6元，收報432.6元，升0.28%；太古（0019）創52周高，見61.8元，收報61.7元，升1.06%；中國電信（0728）創52周高，見3.36元，收報3.25元，升2.2%。
4隻股份創上市新低，包括中國置業（0736）低見0.15元，收報0.15元，跌1.32%；康特隆（1912）低見0.06元，收報0.067元，跌2.9%；瑞風新能源（0527）低見0.054元，收報0.057元，無升跌；德利機械（2102）低見0.198元，收報0.198元，跌7.91%。
1隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，藍鼎國際（0582）收報0.186元，升28.28%；寶龍商業（9909）收報6.17元，升27.74%；融創服務（1516）收報3.95元，升23.44%；新世紀醫療（1518）收報0.57元，升20%；陸慶（8052）收報0.014元，升16.67%；德銀天下（2418）收報0.85元，升16.44%；微盟（2013）收報5.04元，升15.6%；小鵬（9868）收報38.85元，升15.45%；祖龍娛樂（9990）收報4.03元，升14.81%；中盈盛達（1543）收報1.65元，升13.01%。
下跌異動股，包括，海昌海洋公園（2255）見52周低0.81元，收報1.68元，跌47.99%；華融金控（0993）收報0.104元，跌13.33%；禮建德（8455）收報0.027元，跌12.9%；億達中國（3639）收報1.1元，跌12%；偉俊集團控股（1013）收報0.037元，跌11.9%；永嘉集團（3322）收報0.23元，跌11.54%；築友智造（0726）收報0.385元，跌11.49%；三巽控股（6611）收報0.204元，跌10.92%；恒和（0513）收報0.295元，跌10.61%；希望教育（1765）收報0.68元，跌10.53%。
其他報道
1個月HIBOR升至4.83% 續創14年高 連升14日 港元升值至7.7981
內房寒冬前 SOHO中國創辦人潘石屹夫婦據報「走資」至紐約 外媒揭其五大策略
廣州北京等多地優化防疫措施 滬深三大指數高開 人行淨投放20億人幣