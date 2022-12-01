富衛指，中小型企業是馬來西亞經濟的重要一環，貢獻馬來西亞超過三分之一的國內生產總值，並為當地超過 400 萬人提供就業機會。該基金旨在成為馬來西亞領先的創新中心，並已投資了四家初創企業，其中包括2021 年啟動的預加速計劃FWD Start-Up Studio中的獲獎公司，分別是按需訂閱制保險公司Senang；提供伊斯蘭遺產規劃數碼解決方案的線上平台Pewarisan；馬來西亞金融科技公司Du-It；零存款保險機構Blueduck。

富衛集團常務董事兼營運總監 Sim Preston表示，「希望TIM Ventures不僅為馬來西亞的早期創業者提供融資，更幫助他們取得成功所需的網絡和專業知識。希望投資與我們有共同願景的企業，一同為大眾創造回教保險新體驗」。

富衛集團常務董事（新興市場）兼集團分銷總監 Binayak Dutta 表示，「這次基金成立，連同預加速計劃FWD Start-Up Studio，體現了我們對馬來西亞市場的持續承諾以及致力縮窄回教保險保障缺口的角色。這舉措讓我們能與大有潛力的新人才合作，開發創新技術，以實現更美好和數碼化的未來」。

馬來西亞數碼經濟機構（Malaysia Digital Economy Corporation）行政總裁Ts. Mahadhir Aziz 表示，「我們歡迎創投基金的成立，以推動馬來西亞相關領域中小企業的發展。我們將致力確保合作卓有成效，貫徹國家新戰略計劃『數碼馬來西亞』（Malaysia Digital），支持不斷壯大的科技生態系統。馬來西亞在伊斯蘭金融科技領域連續八年處於全球領先地位，我們特別關注這個創新領域」。

其他報道

吉利：11月極氪交付11011部 增4.4倍

恒指半日升298點 曾升640點升穿19200點 科指升2.3% 北水流入增13%

Prenetics公布未來兩年2000萬美元股份回購計劃

滬深三大指數半日高 滬指升0.65%

業聚醫療IPO據報已通過上市聆訊

1個月HIBOR升至4.83% 續創14年高 連升14日 港元升值至7.7981