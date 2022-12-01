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數碼通聯乘新地The Point 會員積分  消費2元換1分積分

數碼通（SmarTone）（0315）今日宣布，與新鴻基地產（新地）（0016）旗下The Point 綜合會員計劃聯乘，即日起 SmarTone 客戶合資格消費，每2元即可換取1分The Point 積分，客戶於新地旗下指定 25 個商場逾 2000 個商戶可轉換Point Dollar 作現金消費，兌換免費泊車及餐飲等禮遇，及於 The Point 手機應用程式增設的 SmarTone獎賞專區揀選心水禮品。

副行政總裁譚樂文表示，SmarTone聯乘母公司新地合作，希望讓更多The Point 會員認識SmarTone，促進客數增長。譚樂文又透露，下一階段有意將The Point 積分拓展至交電話費。譚樂文表示，即日起至12月31日推出「額外3 億分獎賞等你賺」優惠，舉例來說，客戶登記 2 個月費148 元的 Home 5G 寬頻服務計劃 （30 個月合約期），即可獲贈額外 30萬The Point 積分。新客戶選用指定298元的110 GB 流動電話服務月費計劃以上，可獲贈額外 10萬The Point 積分。

The Point 行政總裁吳秀美表示，現時The Point會員數達200萬，商戶數超過2000間。吳秀美表示，SmarTone 與 The Point 的結盟，彰顯 The Point 作為新地集團核心會員計劃的重要性，亦可增強協同效益。吳秀美表示，會員禮遇以餐飲、美容、泊車較受歡迎。吳又舉例，1000至2000分積分可以換到商場免費泊車一小時，1萬分積分約可換40元。

 