副行政總裁譚樂文表示,SmarTone聯乘母公司新地合作,希望讓更多The Point 會員認識SmarTone,促進客數增長。譚樂文又透露,下一階段有意將The Point 積分拓展至交電話費。譚樂文表示,即日起至12月31日推出「額外3 億分獎賞等你賺」優惠,舉例來說,客戶登記 2 個月費148 元的 Home 5G 寬頻服務計劃 (30 個月合約期),即可獲贈額外 30萬The Point 積分。新客戶選用指定298元的110 GB 流動電話服務月費計劃以上,可獲贈額外 10萬The Point 積分。

The Point 行政總裁吳秀美表示,現時The Point會員數達200萬,商戶數超過2000間。吳秀美表示,SmarTone 與 The Point 的結盟,彰顯 The Point 作為新地集團核心會員計劃的重要性,亦可增強協同效益。吳秀美表示,會員禮遇以餐飲、美容、泊車較受歡迎。吳又舉例,1000至2000分積分可以換到商場免費泊車一小時,1萬分積分約可換40元。