台積電早前斥資120億美元在亞利桑那州開設工廠，2024年開始營運，而原本預定的5奈米製程，2024年將遠非尖端技術，蘋果等美國客戶曾敦促台積電生產更先進的晶片。

報道引述消息指，亞利桑那州工廠每月將生產2萬片晶圓，不過產量可能會比原先計劃更多。台積電亦將承諾在附近增設第二家工廠，將生產更先進的3奈米晶片。

蘋果公司行政總裁Tim Cook曾告訴員工，計劃從台積電亞利桑那州廠採購晶片。報道引述消息指，隨著生產逐步展開，蘋果將使用大約其中三分之一的產量。報道引述消息指，Tim Cook預定會出席下周的活動。

台積電的代表拒絕置評。蘋果沒有立即回應置評請求。

內地可能接管台灣，也引發外界對半導體行業當前如此之多的供應依賴該地區的疑慮。報道引述消息指，除了蘋果，Advanced Micro Devices Inc.和Nvidia等客戶也要求台積電在亞利桑那州的工廠生產更先進的晶片。

AMD執行長蘇姿丰和Nvidia負責人黃仁勳預計將出席上述活動。AMD和Nvidia的代表拒絕置評。

報道引述消息指，台積電的客戶要求該公司在美國和台灣同步推出其最新技術，這將有助於實現拜登政府的目標，即在美國本土生產世界上最先進的晶片。但台積電對這種做法並未承諾，台灣官員和該公司表示，他們打算將最新技術留在台灣。

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