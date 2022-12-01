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陳茂波：四大因素利好本地經濟中長期前景 料香港人氣和財氣將旺起來

財政司司長陳茂波出席「香港經濟峰會2023」並發表演說。他指出，中長期而言，有四大因素令他對香港經濟的中長期前景依然感到樂觀，分別是政府積極有為、創科加強經濟動能、推動數字經濟發展，以及制度優勢。

陳茂波表示，現屆政府上任以來，以積極有為的態度推動經濟發展。《施政報告》提出了積極、進取、大膽、破格的措施，吸引企業和招攬人才，這些政策措施宣布後，有不少企業、投資者及人才向政府表示非常歡迎，政府亦收到大量的查詢。可以預期，未來幾年香港的「人氣」及「財氣」會旺起來。

另外，政府致力推動創新科技產業發展，並且成立香港投資管理有限公司，透過整合新設立的共同投資基金和之前已經成立的大灣區基金、策略性創科基金，吸引企業落戶、協助產業、提升本港競爭力，有助本港產業多元化發展的企業或項目。

陳茂波又指，數字化是促進社會和經濟不可或缺的一部分，政府在今年6月已成立數字化經濟發展委員會，成員包括業界的精英、專家學者及政府官員，共同為香港的數字化經濟發展出謀獻策。

陳茂波稱，「一國兩制」讓香港有着獨一無二的制度優勢，既可依靠國家的快速發展和龐大市場，也聯繫着國際的資金和人才。香港實行資本主義制度，保留普通法系統和司法獨立，維持高度自由開放，提供了國際投資者熟悉、信任和珍視的營商環境，讓香港成為內地與世界接連的獨特平台。