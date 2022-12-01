報道引述消息人士指，歐盟內部市場專員Thierry Breton較早前與馬斯克視像會談時，提出有關警告。

有關規定包括刪除虛假訊息、不要任意地重新恢復部分被禁制的帳戶，以及同意明年全面審核平台資料，並披露活躍用戶人數、被封鎖帳戶數量等訊息。

Breton並呼籲馬斯克嚴格規範廣告業務，例如禁止以兒童為目標投放廣告，或利用宗教、政治之類的敏感資訊投放針對性廣告。Breton擔心，Twitter裁員後沒有足夠人力確保遵守有關規定。

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