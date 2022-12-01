是次Global ESG Monitor（GEM）「國際報告」在比較各大洲 ESG 報告的透明度時，以100分為滿分，歐洲的企業平均得分為66分，其次是亞洲的56分，美國和澳洲同樣以53 分並列第三位。企業非財務報告透明度的全球最高分是90分，最低分僅得7分，很少企業能達到GEM專有分析模型 GEM Assay™ 所定義的100分最高分。GEM Assay™以 184項標準去分析企業所發布的ESG報告。

今次報告是次率先發表的「國際報告」包括歐洲斯托克(EuroSTOXX)50 指數、美國S&P50 指數、亞洲S&P50指數和澳洲ASX 50指數，分析合共197間企業的ESG報告，其中有24間亞洲S&P 50指數成份股為香港上市的藍籌企業，其中2間成功儕身 Global ESG Monitor（GEM）「國際報告」的全球前12名ESG報告最具透明度的企業。在未來一個月內，個別區域報告，如香港報告將陸續推出發表。

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