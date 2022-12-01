虛擬貨幣交易所FTX申請破產保護，引起幣圈連串流動性問題，創辦人兼前行政總裁Sam Bankman-Fried（又稱SBF、薯條哥）在美國時間昨日，破產事件後首次經網上出席公開活動，他指據其所知，受美國監管的美國用戶平台，擁有足夠的償付能力。平台擁有足夠的資金，相信可在當日起開放，對FTX美國現在仍未開放對客戶提款表示不解。
SBF亦表示，相信FTX的美國衍生工具平台和期貨交易平台Ledger X可能會重新啟動。不過，FTX在官方網站或推特未有相關公布，SBF已在上月11日辭去行政總裁一職，並於當日申請破產保護。至於FTX國際用戶平台，早前巴哈馬監管當局下令在當地註冊的FTX國際，其所有資產轉移至當局控制，SBF表示據其所知，在申請美國破產保護前，巴哈馬政府已將FTX國際置於其監管下，以保護平台的用戶。
早前傳媒報道，SBF及FTX的高層將FTX客戶資金挪用至其交易部門Alameda Research作高風險投資，並出現虧損。他出席活動接受訪問時，表示從未試圖欺詐，沒有故意將FTX客戶資金和Alameda資金混合在一起，稱不知道發生甚麼事件。他着緊或與Alameda產生利益衝突，因此與Alameda的業務保持距離。至於花費3億美元在巴哈馬置產，SBF稱這是為吸引頂級人才到巴哈馬。但他承認作為行政總裁，對FTX破產負有責任。
現時美國司法部和證交會正調查SBF涉違法向Alameda Research轉移資金，SBF拒絕談及其刑事責任問題，認為現時未是時候考慮他自己及其未來的問題。他又稱沒有其他隱藏資產，已有所有資金投入FTX，他的淨資產只淨下10萬美元（約78萬港元）。
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