SBF亦表示，相信FTX的美國衍生工具平台和期貨交易平台Ledger X可能會重新啟動。不過，FTX在官方網站或推特未有相關公布，SBF已在上月11日辭去行政總裁一職，並於當日申請破產保護。至於FTX國際用戶平台，早前巴哈馬監管當局下令在當地註冊的FTX國際，其所有資產轉移至當局控制，SBF表示據其所知，在申請美國破產保護前，巴哈馬政府已將FTX國際置於其監管下，以保護平台的用戶。

早前傳媒報道，SBF及FTX的高層將FTX客戶資金挪用至其交易部門Alameda Research作高風險投資，並出現虧損。他出席活動接受訪問時，表示從未試圖欺詐，沒有故意將FTX客戶資金和Alameda資金混合在一起，稱不知道發生甚麼事件。他着緊或與Alameda產生利益衝突，因此與Alameda的業務保持距離。至於花費3億美元在巴哈馬置產，SBF稱這是為吸引頂級人才到巴哈馬。但他承認作為行政總裁，對FTX破產負有責任。

現時美國司法部和證交會正調查SBF涉違法向Alameda Research轉移資金，SBF拒絕談及其刑事責任問題，認為現時未是時候考慮他自己及其未來的問題。他又稱沒有其他隱藏資產，已有所有資金投入FTX，他的淨資產只淨下10萬美元（約78萬港元）。

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