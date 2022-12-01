內地放鬆防疫，加上聯儲局暗示放慢加息，美期、歐亞股市均上升，美匯指數跌至105.305，是8月12日105.087後最低；港元更於午後大幅升值最多0.33%，是2018年9月21日後最大升值幅度，升值至7.7837元，是1月17日7.7831元後最強，連續第3日升值。三大指數均先升後回，齊曾創9月13日後高位，收市價齊創9月13日後高。恒指早市高見19237.45點，收市重回18800點之下，3日累升1438點。
恒指今早高開461點，早市曾升640點見全日高位，其後升幅收窄，午後進一步收窄至僅升82點，全日高低波幅558點。
恒指收市升139點或0.75%，報18736點，大市成交金額1985億元，較上日減少10.59%；國指升10點或0.16%，報6384點。恒生科技指數收報3839點，升1.08%。
藍籌股成交金額991.69億元，佔大市成交49.95%；科指成份股成交金額576.23億元，佔大市成交29.02%；國指成份股成交金額822.36億元，佔大市成交41.42%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、中行（3988）、京東（9618）拖累大市。
藍籌36隻升，34隻下跌，3隻無升跌。申洲國際（2313）升7.04%，收報74.55元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.11%，收報9.18元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報37.95元，升12.78%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報65.4元，跌3.96%。
恒指續高100天線(18403.73點)。科指下試100天線(3818.89點)。
北水南下合計淨流入20.35億元，較上日減少26.51%，淨流入金額較早市的31.54億元少，北水連續第2日流入，累計流入48.03億元。南水北上合計淨流入114.5億元人民幣，較上日增加132.84%，連續第3日流入，累計流入261.73億元。
數碼通（0315）聯乘新地The Point 會員積分 消費2元換1分積分。收報4.06元，升3.05%。
澳門11月博彩收入跌55% 遜預期 全年數字料創紀錄新低。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報6.55元，升4.47%；美高梅中國（2282）創52周高，見6元，收報5.8元，升10.69%；澳博（0880）收報3.8元，升2.7%；永利澳門（1128）收報6.52元，升9.4%；銀河娛樂（0027）創52周高，見50.6元，收報48.3元，升3.43%；金沙中國（1928）收報21.45元，升2.14%。
海昌海洋公園（2255）：不知悉股價波動原因 曾挫74%。見52周低0.81元，收報1.49元，跌53.87%。
吉利（0175）：11月極氪交付11011部 增4.4倍。收報11.6元，升1.93%。
寧波力勤資源（2245）今上市，定價15.8元。收報15.8元，無升跌。
易居（2048）中期虧損14.28億，核數師不表意見今復牌。收報0.79元，升14.49%。
匯豐（0005）關閉英國114家分行，裁近100人。收報47.3元，升0.11%。
金沙（1928）落實向威尼斯人增資48億澳門元。收報21.45元，升2.14%。
貝殼找房（2423）上季轉賺7.2億人幣。收報42.4元，升6.53%。
小鵬汽車（9868）上季收入升近兩成，淨虧損按年顯著擴大。收報37.95元，升12.78%。
知乎（2390）第三季虧損擴大至3億元人幣。收報17.76元，跌2.2%。
南航（1055）擬分拆南航物流，並已向中證監提交申請材料。收報4.44元，跌3.9%。
瑞聲（2018）反告舜宇（2382）等侵權。瑞聲收報18.08元，升0.67%。舜宇（2382）收報94.65元，升4.13%。
破頂股包括，騰訊音樂（1698）創上市新高，見27.55元，收報26.8元，升2.49%；凌雄科技（2436）創上市新高，見9.26元，收報8.99元，升10.17%；360數科（3660）創上市新高，見63元，收報58.85元，跌2.89%；鴻騰（6088）創52周高，見1.78元，收報1.78元，升5.95%；美高梅中國（2282）創52周高，見6元，收報5.8元，升10.69%；銀河娛樂（0027）創52周高，見50.6元，收報48.3元，升3.43%；新秀麗（1910）創52周高，見22.45元，收報21.25元，升2.16%；三生製藥（1530）創52周高，見8.34元，收報8.27元，升0.24%；白雲山（0874）創52周高，見24.5元，收報22.8元，升9.35%；九毛九（9922）創52周高，見22.6元，收報19.16元，跌2.24%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見8.38元，收報6.98元，跌8.52%；攜程集團（9961）創52周高，見251元，收報246.4元，升4.58%；百勝中國（9987）創52周高，見465.6元，收報421元，跌2.41%。
5隻股份創上市新低，包括中國置業（0736）低見0.15元，收報0.152元，無升跌；康特隆（1912）低見0.06元，收報0.068元，跌1.45%；喆麗控股（2209）低見0.41元，收報0.47元，跌4.08%；瑞風新能源（0527）低見0.054元，收報0.056元，跌1.75%；德利機械（2102）低見0.198元，收報0.202元，跌6.05%。
7隻股份創52周低，包括海昌海洋公園（2255）低見0.81元，收報1.49元，跌53.87%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；宏安（1222）低見0.041元，收報0.044元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；博駿教育（1758）創52周高，見0.465元，低見0.465元，收報0.465元，無升跌；麗豐控股（1125）低見3.37元，收報3.37元，跌8.92%。
異動股
上升異動股，包括，WAC（8619）收報0.056元，升69.7%；浪潮國際（0596）收報4.06元，升30.97%；寶龍商業（9909）收報6.18元，升27.95%；藍鼎國際（0582）收報0.185元，升27.59%；世紀集團（2113）收報0.19元，升20.25%；中國新城鎮（1278）收報0.078元，升20%；微泰醫療（2235）收報8.05元，升19.08%；融創服務（1516）收報3.75元，升17.19%；協同通信（1613）收報0.148元，升16.54%；德銀天下（2418）收報0.85元，升16.44%；新世紀醫療（1518）收報0.55元，升15.79%。
下跌異動股，包括，海昌海洋公園（2255）見52周低0.81元，收報1.49元，跌53.87%；三葉草生物（2197）收報4.69元，跌14.57%；三寶科技（1708）收報2.18元，跌14.51%；大豐港（8310）收報0.096元，跌12.73%；寶光實業（0084）收報0.056元，跌12.5%；築友智造（0726）收報0.385元，跌11.49%；中渝置地（1224）收報1.86元，跌11.43%；億達中國（3639）收報1.11元，跌11.2%；恒和（0513）收報0.295元，跌10.61%；希望教育（1765）收報0.68元，跌10.53%；龍皇（8493）收報0.043元，跌10.42%。
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