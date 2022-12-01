內地放鬆防疫，加上聯儲局暗示放慢加息，美期、歐亞股市均上升，美匯指數跌至105.305，是8月12日105.087後最低；港元更於午後大幅升值最多0.33%，是2018年9月21日後最大升值幅度，升值至7.7837元，是1月17日7.7831元後最強，連續第3日升值。三大指數均先升後回，齊曾創9月13日後高位，收市價齊創9月13日後高。恒指早市高見19237.45點，收市重回18800點之下，3日累升1438點。