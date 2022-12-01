10月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.7%，網上銷售價值的臨時估計為34億元，按年上升34.7%。以今年首10個月計，本地零售業網上銷售價值的臨時估計上升23.8%。

按零售商主要類別計，10月電器及其他未分類耐用消費品升11.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升13.6%；其他未分類消費品升2.2%；食品、酒類飲品及煙草升2.1%；藥物及化妝品升5.9%；汽車及汽車零件升57.6%；燃料升5.3%；書報、文具及禮品升36.3%；中藥上升8.3%；以及眼鏡店上升3.8%。

另外，10月超級市場貨品的銷貨價值按年下跌2.7%；百貨公司貨品跌17.1%；服裝跌5.8%；傢具及固定裝置下跌5.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌3.7%。

政府發言人表示，隨着政府發放新一輪消費券，10零售業總銷貨價值升幅加快，不少類別零售商的業務都見改善，其中耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售錄得雙位數升幅。

展望未來，勞工市場情況改善及消費券計劃將繼續支持零售業，儘管金融狀況收緊會部分抵銷這些影響，不過，只要本地疫情維持受控，各項限制措施能有序放寬，與消費相關活動應會逐漸重拾動力。

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