聯交所並進一步指令，包括洪敦清於90日內完成15小時關於監管及法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓；以及卓啟明、蘇莞文、羅偉德及高海明日後若要再獲委任為聯交所上市的公司的董事，先決條件是完成培訓。

克莉絲汀表示，於2012年11月底，公司與由羅田安胞姐全資擁有的上海一品軒食品簽訂協議購買若干食品生產設備，其後一品軒陷入財政困難，公司在2012年至2018年各個財政年度的財務報表中，設備付款均列為預付款項。該公司再與一品軒簽訂採購協議，僅提供食品加工服務，期限為2017年至2019年，惟2017年一品軒仍就之前的持續關連交易欠該公司超過1000萬元（人民幣，下同）的巨額款項。因此，於2017至2019年財政年度末，在扣除一品軒向該公司實際提供的服務後，一品軒的未償還結餘總額達到並維持在約2200至2300萬元（加工預付款項）。維持這筆巨額預付款項實際上構成向在這段關鍵時間陷入財政困難的一品軒作出墊款。 該公司於2019年撇銷此等結餘，合計3500萬元。一品軒隨後於 2020年8月撤銷註冊。

聯交所上市委員會裁定，羅田安違反《上市規則》第3.08條及其承諾，指他未能做到誠實及善意地以該公司的整體利益為前提行事、為適當目的行事以及避免實際的利益衝突，包括其在批准設備付款前後沒有採取有效措施管理設備採購以保障公司利益；及在批准加工預付款項時沒有採取措施評估、監察和管理該公司面臨的風險。他實質上等同准許及/或批准該公司墊款予其胞姐；蓄意且持續地讓自身利益與該公司利益發生衝突，允許一品軒阻撓及/或利用該公司獲取利益，反映其在擔任董事期間一直未有履行其董事職責，直至2017年11月被罷免董事會職務為止。

聯交所又稱，其他相關董事違反有關上市規定。他們批准設備採購及/或2017年持續關連交易協議，而在該公司支付大筆加工預付款項的 2017財政年度，這些董事均是當時的董事會成員，他們沒有主動向管理層查詢，亦沒有監察及跟進有關設備採購及/或加工預付款項的情況。此外，朱念琳知悉上市科的調查卻未有配合，進一步違反其配合聯交所調查的承諾。

克莉絲汀今日收報0.06港元，升7.14%。

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