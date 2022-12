六次是所住的屋苑需要強檢;兩次是農曆新年後疫情大爆發前,坐在附近的同事中招,應公司要求去做檢測;一次是家人入院,探病前需要以陰性結果作入場券;還有幾次,原因已不大記得,總之翻查手機短訊,看到有作檢測的紀錄。記著,這只是核酸檢測的次數,至於快測,年初至今沒有測了一百次,也至少有五六十次。

當然,比起身處北方的同胞,又或一海之隔的澳門,這些做核酸的次數實在微不足道,甚至及不上人家的十分之一,也實在不敢去抱怨甚麼。既然「以結果為目標」的李特,當日信誓旦旦說抗疫不走回頭路,可以預期未來需要做核酸的次數,應該會越來越少。「香港真的有一國兩制的,我信,我真係信。」看看港官自放寬至0+3後,已甚少將「動態清零」掛在口邊;但上至習大大,下至衛健委、地方官,還每日不嫌其煩地重複「堅持動態清零不動搖」。見微知著,單從遠較內地寬鬆的防疫措施,已教內地同胞羨慕不已。

有人說,動態清零是一個極大型、訓練服從性的社會實驗,深明人命比甚麼都重要、完全信任黨領導及指揮的愛國愛港人士,包括筆者在內,當然絕不認同。既然黨早已明言犧牲些許經濟效益,也要達到清零目標,就表示今日所出現的情況,早已屬黨的預計之內,即使近期的經濟數據再差,仍遠未觸及中央需要放棄清零的底線。經濟問題,只要國庫有錢,尚且不足為懼,但人的耐性瀕臨極限,縱然錢可以緩解哀愁,要疏導民怨也需不少工夫。

內地多個省市爆發「白紙運動」,風潮席捲各地高校。官方至今未有任何的正式回應及核實,但歸功於環時胡前總編的發文,「大學生失去了一切,胡總證實了這消息」,總算側面確認了反對運動真的發生了。當然,要說內地大學生真的作反了麼?這肯定不是事實,但了無止境的核酸檢測、無日無之的封城封區靜默管理,即使是自小已被訓練要聽話的內地人,在日常生活阻礙種種的干擾下,也終於忍不住要站出來表達訴求。

不是要貶低「白紙運動」,但概括來說,這只是個「有沒有飯吃」的簡單問題。試想若你是疫情前考入大學的學生,理想中的大學生活,應該是通頂走堂溝女玩樂,享受投身社會前的最後瘋狂,就像準新郎的Bachelor Party般;但是疫情一眨眼已接近三年,網課替代了實體課堂,別說溝女,甚至連女同學的真身也未必見過,也即將畢業了,試問心理上又如何平衡?或許女可以等到有錢有車有樓時才去溝,但要達到這條件,首先要有一份好工。清零封控下,各行業的營運深受打擊,準畢業生積極求職,但「返去等消息」佔了大多數。畢業在即,前路依然茫茫,又怎會不去埋怨過度的清零封控,是令聘書清零的罪魁禍首?

不過,既然黨已預計要犧牲經濟來清零,這些問題就讓這些當權者去自己恩考,而對香港來說,這不正是個絕佳時機?李特的施政報告,講明要搶人才,北望神州,人才處處。既然北方的大學生,不滿內地過度的防控政策,又擔心將來自己的飯碗,血濃於水,李特豈能不伸出援手?這群在內地表達訴求的學生,不正是「高端人才通行證」中,最希望吸納的世界百強大學畢業生?有了這群北方明日之星,港府也實在不需再在意流失於移民的香港人才了。

內地生不滿過份的封控防疲措施嗎?「不走回頭路」的香港,防疫措施雖然仍比外國嚴謹,但食慣饅頭的人,有餐叉燒飯也不錯了,又豈會想像到Fine Dining是甚麼滋味?香港這碗叉燒飯,對他們明顯具有吸引力。內地生擔心畢業後難以搵工?記不記得波叔的那一句「Hong Kong is Back!」作為掌管經濟政策的他,能夠信心滿滿地說出這句話,自然是對扭轉香港經濟逆境充滿把握,內地生也不妨向波叔投下信任一票,快快南下來港求職,說不定擁抱大灣區發展機遇的國企民企香港分部,能夠為他們提供高薪厚職?甚麼?找不到工?這不可能,如果屬實,豈不是代表大灣區其實毫無機遇、波叔只是個誇下海口的吹水無能之輩?你又豈能如此不信任黨?

「高端人才通行證」講明,就算未有聘書,只要是世界百強大學畢業,就可以獲發兩年通行證。就算不理會搵工是否成功,單是可以逃離無盡核酸與封控,已值得Go for it,而且要Get in front, not behind。對於這群沒有接受過通識教育的年輕人,不用擔心具有過度的批判思考,正好是香港年輕人的典範,他們就算要表達不滿,也只是舉起毫無傷害性的白紙!多具同理心!各建制黨派也應該好好吸納他們為新血,沒有工作,就用維穩資金為他們在建制組織內提供一官半職。對,忠誠勇毅不是說招聘困難嗎?

趁火打劫嗎?當然不,內地人才多如恒河沙數,少了一萬幾千,根本不足為懼,而且要確立國際金融中心地位,上海深圳正是對手,他們來和香港競爭時,倒不覺得有顧念兄弟情。退後一萬步,甚麼搶人才計劃,也是希望吸納內地人才為主,「溝淡」香港人,既然現在是「機會嚟喇!飛雲!」,北方人才任你搶,李特也應該化身小智,就當為自己制訂的政策打氣,現在正是大喊一句「出嚟啦!比卡超!」的關鍵時機。

羅仕揚