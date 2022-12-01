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【羅仕揚專欄】北方人才任你搶

   仔細數數，原來由年初至今，我合共做了13次核酸測試。

   六次是所住的屋苑需要強檢；兩次是農曆新年後疫情大爆發前，坐在附近的同事中招，應公司要求去做檢測；一次是家人入院，探病前需要以陰性結果作入場券；還有幾次，原因已不大記得，總之翻查手機短訊，看到有作檢測的紀錄。記著，這只是核酸檢測的次數，至於快測，年初至今沒有測了一百次，也至少有五六十次。

   當然，比起身處北方的同胞，又或一海之隔的澳門，這些做核酸的次數實在微不足道，甚至及不上人家的十分之一，也實在不敢去抱怨甚麼。既然「以結果為目標」的李特，當日信誓旦旦說抗疫不走回頭路，可以預期未來需要做核酸的次數，應該會越來越少。「香港真的有一國兩制的，我信，我真係信。」看看港官自放寬至0+3後，已甚少將「動態清零」掛在口邊；但上至習大大，下至衛健委、地方官，還每日不嫌其煩地重複「堅持動態清零不動搖」。見微知著，單從遠較內地寬鬆的防疫措施，已教內地同胞羨慕不已。

   有人說，動態清零是一個極大型、訓練服從性的社會實驗，深明人命比甚麼都重要、完全信任黨領導及指揮的愛國愛港人士，包括筆者在內，當然絕不認同。既然黨早已明言犧牲些許經濟效益，也要達到清零目標，就表示今日所出現的情況，早已屬黨的預計之內，即使近期的經濟數據再差，仍遠未觸及中央需要放棄清零的底線。經濟問題，只要國庫有錢，尚且不足為懼，但人的耐性瀕臨極限，縱然錢可以緩解哀愁，要疏導民怨也需不少工夫。

   內地多個省市爆發「白紙運動」，風潮席捲各地高校。官方至今未有任何的正式回應及核實，但歸功於環時胡前總編的發文，「大學生失去了一切，胡總證實了這消息」，總算側面確認了反對運動真的發生了。當然，要說內地大學生真的作反了麼？這肯定不是事實，但了無止境的核酸檢測、無日無之的封城封區靜默管理，即使是自小已被訓練要聽話的內地人，在日常生活阻礙種種的干擾下，也終於忍不住要站出來表達訴求。

   不是要貶低「白紙運動」，但概括來說，這只是個「有沒有飯吃」的簡單問題。試想若你是疫情前考入大學的學生，理想中的大學生活，應該是通頂走堂溝女玩樂，享受投身社會前的最後瘋狂，就像準新郎的Bachelor Party般；但是疫情一眨眼已接近三年，網課替代了實體課堂，別說溝女，甚至連女同學的真身也未必見過，也即將畢業了，試問心理上又如何平衡？或許女可以等到有錢有車有樓時才去溝，但要達到這條件，首先要有一份好工。清零封控下，各行業的營運深受打擊，準畢業生積極求職，但「返去等消息」佔了大多數。畢業在即，前路依然茫茫，又怎會不去埋怨過度的清零封控，是令聘書清零的罪魁禍首？

   不過，既然黨已預計要犧牲經濟來清零，這些問題就讓這些當權者去自己恩考，而對香港來說，這不正是個絕佳時機？李特的施政報告，講明要搶人才，北望神州，人才處處。既然北方的大學生，不滿內地過度的防控政策，又擔心將來自己的飯碗，血濃於水，李特豈能不伸出援手？這群在內地表達訴求的學生，不正是「高端人才通行證」中，最希望吸納的世界百強大學畢業生？有了這群北方明日之星，港府也實在不需再在意流失於移民的香港人才了。

   內地生不滿過份的封控防疲措施嗎？「不走回頭路」的香港，防疫措施雖然仍比外國嚴謹，但食慣饅頭的人，有餐叉燒飯也不錯了，又豈會想像到Fine Dining是甚麼滋味？香港這碗叉燒飯，對他們明顯具有吸引力。內地生擔心畢業後難以搵工？記不記得波叔的那一句「Hong Kong is Back！」作為掌管經濟政策的他，能夠信心滿滿地說出這句話，自然是對扭轉香港經濟逆境充滿把握，內地生也不妨向波叔投下信任一票，快快南下來港求職，說不定擁抱大灣區發展機遇的國企民企香港分部，能夠為他們提供高薪厚職？甚麼？找不到工？這不可能，如果屬實，豈不是代表大灣區其實毫無機遇、波叔只是個誇下海口的吹水無能之輩？你又豈能如此不信任黨？

   「高端人才通行證」講明，就算未有聘書，只要是世界百強大學畢業，就可以獲發兩年通行證。就算不理會搵工是否成功，單是可以逃離無盡核酸與封控，已值得Go for it，而且要Get in front, not behind。對於這群沒有接受過通識教育的年輕人，不用擔心具有過度的批判思考，正好是香港年輕人的典範，他們就算要表達不滿，也只是舉起毫無傷害性的白紙！多具同理心！各建制黨派也應該好好吸納他們為新血，沒有工作，就用維穩資金為他們在建制組織內提供一官半職。對，忠誠勇毅不是說招聘困難嗎？

   趁火打劫嗎？當然不，內地人才多如恒河沙數，少了一萬幾千，根本不足為懼，而且要確立國際金融中心地位，上海深圳正是對手，他們來和香港競爭時，倒不覺得有顧念兄弟情。退後一萬步，甚麼搶人才計劃，也是希望吸納內地人才為主，「溝淡」香港人，既然現在是「機會嚟喇！飛雲！」，北方人才任你搶，李特也應該化身小智，就當為自己制訂的政策打氣，現在正是大喊一句「出嚟啦！比卡超！」的關鍵時機。

羅仕揚