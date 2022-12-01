至於整體PCE物價指數，在10月按月升0.3%，符合預期。按年計算，10月PCE物價指數升6%，升幅較9月回落0.3個百分點，是今年以來最低。

通脹在高位徘徊之際，美國10月個人收入按月增0.7%，較9月的0.4%升幅顯著加快，升幅也是去年10月以來最高，超出分析師預期。美國10月個人支出按月增0.8%，升幅高於收入，符合分析師預期，反映消費仍然強勁。

此外，美國首次申領失業救濟人數回落。在截至11月26日當周，首次申領失業救濟人數按周跌1.6萬人，總數回落至22.5萬人，申領人數較分析師預期少1萬人。不過就業諮詢公司Challenger, Grey & Christmas公布美國僱主11月裁員7.68萬人，較10月的裁員人數增長超過1倍，數字是去年1月以來最高。單是科技行業，裁員人數已達5.28萬人，是2000年有科技行業數據以來最高。