舜宇光學表示，浙江舜宇光學在中國擁有多項玻塑混合手機鏡頭的實用新型專利。在相關訴訟請求書中，浙江舜宇光學聲稱被告公司製造、許諾銷售、銷售和使用的晶圓級玻璃（WLG）玻塑混合手機鏡頭侵犯其實用新型專利，並向相關被告公司尋求訴訟請求，包括判令立即停止侵害實用新型專利，停止製造、許諾銷售、銷售和使用WLG玻塑混合手機鏡頭產品，以及銷毀任何侵害實用新型專利的庫存產品；判令賠償經濟損失；賠償浙江舜宇光學為制止侵權行為所支付的合理開支；以及判令承擔訴訟程序的相關費用。

瑞聲日前公布，誠瑞光學及瑞泰光學向浙江舜宇光學的五間公司，就侵犯知識產權進行反告，展開10項專利對應訴訟程序。訴訟案件程序已由中國江蘇省南京市中級人民法院於11月22日及23日正式受理。

舜宇光學今日收報94.65元，升4.13%；瑞聲收報18.08元，升0.67%。