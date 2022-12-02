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數據差引發經濟衰退憂慮 債息倒掛再創紀錄最闊 美股向下 道指跌194點

美國10月核心通脹指標創年內次低，11月製造業指數跌至榮枯線以下，出現自2020年5月以來的首次萎縮，市場憂慮加息引致衰退，並再次調降利率峰值預期，但數名聯儲局主要官員強調加息還遠未結束。美3個月10年期債息曾倒掛84.896基點，創紀錄最闊，收市報84.35基點，創收市價計最闊。美2年期10年期債息倒掛屆乎69.925基點至75.454基點。

道瓊斯工業平均指數收跌194點，跌幅0.57%，報34395點。標普500指數收跌3點，跌幅0.09%，報4076點。納斯達克綜合指數收漲14點，或0.13%，報11482點。

Salesforce跌8.27%，報147美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低87點，而家得寶升0.95%，報327.07元，貢獻道指20點。

科技股方面，蘋果收市報148.31元，升0.18%，谷歌母公司Alphabet收市報100.99元，跌0%，亞馬遜收市報95.5元，跌1.07%，Facebook收市報120.44元，升1.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.9%，報443點。德國DAX指數收漲0.65%，報14490點；法國CAC 40指數漲0.23%，報6753點；英國富時100指數收跌0.2%，報7558點。

 