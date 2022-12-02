美國10月核心通脹指標創年內次低，11月製造業指數跌至榮枯線以下，出現自2020年5月以來的首次萎縮，市場憂慮加息引致衰退，並再次調降利率峰值預期，但數名聯儲局主要官員強調加息還遠未結束。美3個月10年期債息曾倒掛84.896基點，創紀錄最闊，收市報84.35基點，創收市價計最闊。美2年期10年期債息倒掛屆乎69.925基點至75.454基點。