個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.13%，折合報294.78元；阿里巴巴（9988）升0.94%，折合報83.58元；美團（3690）升0.23%，折合報163.38元；匯控（0005）升0.5%，折合報47.53元；建行（0939）跌0.65%，折合報4.7元。

道期現跌0.284%；標期現跌0.31%；納期現跌0.41%。日股現跌1.53%，韓股現跌0.99%，澳股現跌0.7%。

VIX指數隔晚跌3.59%或0.74點，報19.84點。美2年期10年期債息倒掛73.1基點；美3個月10年期債息倒掛80.09基點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報81.24美元；布油現跌0.1%或0.09美元，報86.88美元；金價現跌0.12%或2.3美元，報1800.8美元；LME 銅期貨隔晚升1.17%或97美元，報8336美元。美國10年期債息現升0.62%或0.0218厘，報3.5266厘。

今日焦點股份可留意：

新創建（0659）以約6億增購湖南隨岳高速公路60%權益。

浙江法院受理舜宇（2382）告瑞聲（2018）5附屬侵權。

小鵬汽車（9868）上月交付5811輛電動車，按年大減63％。

羚邦（2230）：《男兒當入樽》電影下月12日香港、澳門上映。

港交所（0388）首辦社商創效峰會 。

理想（2015）上月交付1.5萬輛電動車，按年升11.5％。

蔚來（9866）上月交付1.42萬輛電動車， 按年升三成。

合景泰富（1813）上月合約銷售額跌38%。

克莉絲汀（1210）：聯交所對公司7名現任和前任董事作紀律行動。

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