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恒指高開48點 科指升0.4% 續高於100天線 創科升2.2% 理想升3.7%

指數下周一換馬，恒指今早高開48點或0.27%，報18785點，大市成交金額19億元；國指今早高開17點或0.27%，報6401點。恒生科技指數開市報3858點，升0.49%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。

藍籌42隻升，15隻下跌，16隻無升跌。創科實業（0669）升2.23%，報98.75元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌1.29%，報191元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，7隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報82.8元，升3.76%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報14.6元，跌1.08%。

恒指續高於100天線(18383.6點)。科指續高於100天線(3812點)。

新創建（0659）以約6億增購湖南隨岳高速公路60%權益。無成交，報6.33元。

浙江法院受理舜宇（2382）告瑞聲（2018）5附屬侵權。舜宇開市報95.05元，升0.42%。瑞聲（2018）無成交，報18.08元。

小鵬汽車（9868）上月交付5811輛電動車，按年大減63％。開市報37.95元，無升跌。

羚邦（2230）：《男兒當入樽》電影下月12日香港、澳門上映。無成交，報0.144元。

港交所（0388）首辦社商創效峰會 。開市報318.6元，升0.44%。

理想（2015）上月交付1.5萬輛電動車，按年升11.5％。開市報82.8元，升3.76%。

蔚來（9866）上月交付1.42萬輛電動車， 按年升三成。開市報94元，跌0.63%。

合景泰富（1813）上月合約銷售額跌38%。開市報1.84元，升1.1%。

克莉絲汀（1210）：聯交所對公司7名現任和前任董事作紀律行動。無成交，報0.06元。

染藍股康師傅（0322）開市報12.36元，跌0.64%；華潤萬象（1209）開市報37.4元，跌0.13%；海爾智家（6690）無成交，報25.35元。

加入國指的中石油（0857）開市報3.5元，無升跌；中升（0881）開市報3.5元，升1.74%；理想汽車（2015）開市報82.8元，升3.76%；海爾智家（6690）無成交，報25.35元。

剔出國指的阿里健康（0241）開市報6.61元，無升跌；嗶哩嗶哩（9626）開市報132元，升0.46%；中國燃氣（0384）開市報9.93元，無升跌；信達生物製藥（1801）開市報29.8元，升0.51%。

破頂股表現

破頂股包括，鴻騰（6088）創52周高，開市報1.79元，升0.56%；中遠海運（0517）創52周高，開市報2.8元，升4.09%。

異動股

上升異動股，包括，大發地產（6111）開市報0.17元，升9.68%；亞視（0707）開市報0.029元，升7.41%；好孩子（1086）開市報0.63元，升6.78%；先瑞達醫療（6669）開市報11.8元，升6.31%；青島銀行（3866）開市報3.8元，升5.26%；安能物流（9956）開市報3.25元，升5.18%；360數科（3660）開市報61.85元，升5.1%；海昌海洋公園（2255）開市報1.56元，升4.7%；加科思（1167）開市報4.7元，升4.21%；醫思醫療（2138）開市報5.6元，升4.09%。

下跌異動股，包括，雲遊控股（0484）開市報0.7元，跌13.58%；eprint（1884）開市報0.355元，跌12.35%；中國互聯網投資（0810）開市報17.36元，跌4.09%；汽車之家（2518）開市報55.6元，跌3.97%；華住集團（1179）開市報29.55元，跌3.11%；正商實業（0185）開市報1.37元，跌2.84%；晶苑國際（2232）開市報2.24元，跌2.61%；希慎（0014）開市報20.55元，跌2.38%；中匯（0382）開市報2.11元，跌2.31%；偉易達（0303）開市報49.05元，跌2.19%。

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