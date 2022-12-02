文章稱，「快封快解、應解盡解」是堅持科學精準防控的應有之義，是高效統籌疫情防控和經濟社會發展的必然要求。「快封快解」的核心是一個「快」字，把疫情當作命令，發現苗頭即刻行動，摸清情況、處置到位、排除隱患，給「快解」創造條件。一旦條件成熟，便可應解盡解，把疫情範圍壓到最小，影響降至最低。

另一篇時評文章「抗疫，每個人都是重要一環，不能掉鏈子」稱，疫情愈是複雜嚴峻，愈需要強化個人責任。大家多一分小心謹慎、多一分理解配合，風險就會少一些。人人管好自己，遏制疫情蔓延勢頭就能快一步

第三時評文章「抗疫，要幫特殊人群兜住底」稱，老人、孩子、基礎病患者等特殊人群免疫力相對較差，是病毒的易感人群；孕產婦、急重症病人的需求等不得，一旦有事都是急事大事。在疫情防控中讓特殊群體得到重點照料。

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