市場觀望美國今晚的非農數據，港元反覆，早市曾急速由升轉貶，目前又轉為輕微升值至7.7795。大市同樣反覆，恒指國指先升後跌，科指升幅收窄但連升4日。外圍方面，美期亞股下跌，歐股上升。收市後指數將換馬，大市成交由持續交易時段完成時的1262億元，增至收市競價時段完成後的1427億元。北水轉流出，三大指數全周升逾6%，創至少三周最大升幅。
恒指今早高開48點，高位升104點，低位跌205點，高低波幅310點。
恒指收市跌61點或0.33%，報18675點，大市成交金額1427億元，較上日減少28.1%；國指跌16點或0.25%，報6368點。恒生科技指數收報3878點，升1.03%。
藍籌股成交金額695.24億元，佔大市成交48.72%；科指成份股成交金額435.02億元，佔大市成交30.48%；國指成份股成交金額600.23億元，佔大市成交42.06%。
匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。
藍籌20隻升，53隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升9.68%，收報7.25元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌5.4%，收報15.76元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報22.95元，升15.44%；跌幅最大的是中芯（0981）收報15.76元，跌5.4%。
恒指跌至100天線(18382.5點)附近跌幅收窄，科指亦同樣跌至100天線(3812.21點)反彈。
北水南下合計淨流出12.53億元，終止連續2日流入南水北上合計淨流入40.94億元人民幣，較上日減少64.24%，連續第4日流入，累計流入302.67億元。
染藍的康師傅（0322）收報12.2元，跌1.93%；華潤萬象（1209）收報37.1元，跌0.93%；海爾智家（6690）收報25.3元，跌0.2%。
加入國指的中石油（0857）收報3.57元，升2%；中升（0881）收報3.48元，升1.16%；理想汽車（2015）收報81.1元，升1.63%；海爾智家（6690）收報25.3元，跌0.2%。
剔出國指的阿里健康（0241）收報7.25元，升9.68%；嗶哩嗶哩（9626）收報133.5元，升1.6%；中國燃氣（0384）收報9.67元，跌2.62%；信達生物製藥（1801）收報27.75元，跌6.41%。
恒指本周累升6.27%或1101點，升幅是11月11日後最大，當時收市升幅為7.21%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升46.32%，其次為阿里健康（0241）及金沙中國（1928），分別升30.16%及23.13%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌8.06%，其次為中芯（0981）及石藥（1093），分別跌7.51%及5.51%。
國指本周累升6.66%或397點，升幅是11月11日後最大，當時收市升幅為7.02%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升46.32%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及阿里健康（0241），分別升34.58%及30.16%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌8.06%，其次為中芯國際（0981）及石藥（1093），分別跌7.51%及5.51%。
科指本周累升10.81%或378點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為15.63%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升41.56%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及平安好醫生（1833），分別升34.58%及32.66%。而表現最差的是中芯（0981），累跌7.51%，其次為華虹半導體（1347）及聯想（0992），無升跌。
港交所（0388）辦社商創效峰會，助發展慈善生態圈。收報315.2元，跌0.63%。
國泰（0293）首間實體店於太古城中心開幕，可以里數付款。收報7.77元，跌1.77%。
國美電器（0493）稱未收到破產申請，國美零售半日挫逾6%。收報0.17元，跌14.14%。
匯控（0005）據報環球裁減15%經理級員工涉最少200個職位，大部分為COO。收報46.9元，跌0.85%。
新創建（0659）以約6億增購湖南隨岳高速公路60%權益。收報6.25元，跌1.26%。
浙江法院受理舜宇（2382）告瑞聲（2018）5附屬侵權。舜宇收報94.25元，跌0.42%。瑞聲（2018）收報18.08元，無升跌。
小鵬汽車（9868）上月交付5811輛電動車，按年大減63％。收報39元，升2.77%。
羚邦（2230）：《男兒當入樽》電影下月12日香港、澳門上映。收報0.145元，升0.69%。
港交所（0388）首辦社商創效峰會 。收報315.2元，跌0.63%。
理想（2015）上月交付1.5萬輛電動車，按年升11.5％。收報81.1元，升1.63%。
蔚來（9866）上月交付1.42萬輛電動車， 按年升三成。收報93.65元，跌1%。
合景泰富（1813）上月合約銷售額跌38%。收報1.73元，跌4.95%。
克莉絲汀（1210）：聯交所對公司7名現任和前任董事作紀律行動。收報0.06元，無升跌。
破頂股包括，叮噹健康（9886）創上市新高，見12.68元，收報12.16元，升4.29%；凌雄科技（2436）創上市新高，見9.72元，收報9.42元，升4.78%；鴻騰（6088）創52周高，見1.88元，收報1.88元，升5.62%；美高梅中國（2282）創52周高，見6.2元，收報6.03元，升3.97%；三生製藥（1530）創52周高，見8.38元，收報8.13元，跌1.69%；招金礦業（1818）創52周高，見9.27元，收報8.79元，跌1.12%；利福（1212）創52周高，見4.99元，收報4.98元，升0.2%；博駿教育（1758）創52周高，見0.465元，見52周低0.465元，收報0.465元，無升跌；中遠海運（0517）創52周高，見2.8元，收報2.69元，無升跌；創天傳承（8195）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升6.87%；中達（0139）創52周高，見0.049元，收報0.047元，跌2.08%。
4隻股份創上市新低，包括民生教育（1569）低見0.37元，收報0.375元，跌3.85%；金輪天地（1232）低見0.067元，收報0.071元，跌8.97%；潤邁德醫療（2297）低見1.64元，收報1.81元，跌0.55%；力高生活（2370）低見2.5元，收報2.55元，跌2.67%。
6隻股份創52周低，包括黛麗斯（0333）低見0.32元，收報0.34元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；博駿教育（1758）創52周高，見0.465元，低見0.465元，收報0.465元，無升跌；皇朝家居（1198）低見1.31元，收報1.32元，跌10.81%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.03元，跌9.09%；麗豐控股（1125）低見3.37元，收報3.37元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，金禧國際（0091）收報0.068元，升28.3%；安山金控（0033）收報1.9元，升26.67%；雲頂新耀（1952）收報14元，升25.9%；三寶科技（1708）收報2.6元，升19.27%；微泰醫療（2235）收報9.4元，升16.77%；稻草熊（2125）收報0.93元，升16.25%；中播（0471）收報0.47元，升16.05%；1957 & Co.（8495）收報0.335元，升15.52%；平安好醫生（1833）收報22.95元，升15.44%。
下跌異動股，包括，智雲健康（9955）收報14.2元，跌20.22%；希望教育（1765）收報0.58元，跌14.71%；國美（0493）收報0.17元，跌14.14%；藍鼎國際（0582）收報0.161元，跌12.97%；聯康生物（0690）收報0.061元，跌12.86%；億達中國（3639）收報0.98元，跌11.71%；冠均國際（1629）收報0.275元，跌11.29%；百本醫護（2293）收報0.71元，跌11.25%；太和控股（0718）收報0.057元，跌10.94%；皇朝家居（1198）見52周低1.31元，收報1.32元，跌10.81%；WAC（8619）收報0.05元，跌10.71%。