市場觀望美國今晚的非農數據，港元反覆，早市曾急速由升轉貶，目前又轉為輕微升值至7.7795。大市同樣反覆，恒指國指先升後跌，科指升幅收窄但連升4日。外圍方面，美期亞股下跌，歐股上升。收市後指數將換馬，大市成交由持續交易時段完成時的1262億元，增至收市競價時段完成後的1427億元。北水轉流出，三大指數全周升逾6%，創至少三周最大升幅。