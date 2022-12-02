moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌61點 全周升6.2% 指數換馬 成交減28% 北水轉流出

市場觀望美國今晚的非農數據，港元反覆，早市曾急速由升轉貶，目前又轉為輕微升值至7.7795。大市同樣反覆，恒指國指先升後跌，科指升幅收窄但連升4日。外圍方面，美期亞股下跌，歐股上升。收市後指數將換馬，大市成交由持續交易時段完成時的1262億元，增至收市競價時段完成後的1427億元。北水轉流出，三大指數全周升逾6%，創至少三周最大升幅。

恒指今早高開48點，高位升104點，低位跌205點，高低波幅310點。

恒指收市跌61點或0.33%，報18675點，大市成交金額1427億元，較上日減少28.1%；國指跌16點或0.25%，報6368點。恒生科技指數收報3878點，升1.03%。

藍籌股成交金額695.24億元，佔大市成交48.72%；科指成份股成交金額435.02億元，佔大市成交30.48%；國指成份股成交金額600.23億元，佔大市成交42.06%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，53隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升9.68%，收報7.25元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌5.4%，收報15.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報22.95元，升15.44%；跌幅最大的是中芯（0981）收報15.76元，跌5.4%。

恒指跌至100天線(18382.5點)附近跌幅收窄，科指亦同樣跌至100天線(3812.21點)反彈。

北水南下合計淨流出12.53億元，終止連續2日流入南水北上合計淨流入40.94億元人民幣，較上日減少64.24%，連續第4日流入，累計流入302.67億元。

指數換馬股表現

染藍的康師傅（0322）收報12.2元，跌1.93%；華潤萬象（1209）收報37.1元，跌0.93%；海爾智家（6690）收報25.3元，跌0.2%。

加入國指的中石油（0857）收報3.57元，升2%；中升（0881）收報3.48元，升1.16%；理想汽車（2015）收報81.1元，升1.63%；海爾智家（6690）收報25.3元，跌0.2%。

剔出國指的阿里健康（0241）收報7.25元，升9.68%；嗶哩嗶哩（9626）收報133.5元，升1.6%；中國燃氣（0384）收報9.67元，跌2.62%；信達生物製藥（1801）收報27.75元，跌6.41%。

一周表現

恒指本周累升6.27%或1101點，升幅是11月11日後最大，當時收市升幅為7.21%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升46.32%，其次為阿里健康（0241）及金沙中國（1928），分別升30.16%及23.13%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌8.06%，其次為中芯（0981）及石藥（1093），分別跌7.51%及5.51%。

國指本周累升6.66%或397點，升幅是11月11日後最大，當時收市升幅為7.02%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升46.32%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及阿里健康（0241），分別升34.58%及30.16%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌8.06%，其次為中芯國際（0981）及石藥（1093），分別跌7.51%及5.51%。

科指本周累升10.81%或378點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為15.63%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升41.56%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及平安好醫生（1833），分別升34.58%及32.66%。而表現最差的是中芯（0981），累跌7.51%，其次為華虹半導體（1347）及聯想（0992），無升跌。

午後消息股表現

港交所（0388）辦社商創效峰會，助發展慈善生態圈。收報315.2元，跌0.63%。

國泰（0293）首間實體店於太古城中心開幕，可以里數付款。收報7.77元，跌1.77%。

國美電器（0493）稱未收到破產申請，國美零售半日挫逾6%。收報0.17元，跌14.14%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）據報環球裁減15%經理級員工涉最少200個職位，大部分為COO。收報46.9元，跌0.85%。

新創建（0659）以約6億增購湖南隨岳高速公路60%權益。收報6.25元，跌1.26%。

浙江法院受理舜宇（2382）告瑞聲（2018）5附屬侵權。舜宇收報94.25元，跌0.42%。瑞聲（2018）收報18.08元，無升跌。

小鵬汽車（9868）上月交付5811輛電動車，按年大減63％。收報39元，升2.77%。

羚邦（2230）：《男兒當入樽》電影下月12日香港、澳門上映。收報0.145元，升0.69%。

港交所（0388）首辦社商創效峰會 。收報315.2元，跌0.63%。

理想（2015）上月交付1.5萬輛電動車，按年升11.5％。收報81.1元，升1.63%。

蔚來（9866）上月交付1.42萬輛電動車， 按年升三成。收報93.65元，跌1%。

合景泰富（1813）上月合約銷售額跌38%。收報1.73元，跌4.95%。

克莉絲汀（1210）：聯交所對公司7名現任和前任董事作紀律行動。收報0.06元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，叮噹健康（9886）創上市新高，見12.68元，收報12.16元，升4.29%；凌雄科技（2436）創上市新高，見9.72元，收報9.42元，升4.78%；鴻騰（6088）創52周高，見1.88元，收報1.88元，升5.62%；美高梅中國（2282）創52周高，見6.2元，收報6.03元，升3.97%；三生製藥（1530）創52周高，見8.38元，收報8.13元，跌1.69%；招金礦業（1818）創52周高，見9.27元，收報8.79元，跌1.12%；利福（1212）創52周高，見4.99元，收報4.98元，升0.2%；博駿教育（1758）創52周高，見0.465元，見52周低0.465元，收報0.465元，無升跌；中遠海運（0517）創52周高，見2.8元，收報2.69元，無升跌；創天傳承（8195）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升6.87%；中達（0139）創52周高，見0.049元，收報0.047元，跌2.08%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括民生教育（1569）低見0.37元，收報0.375元，跌3.85%；金輪天地（1232）低見0.067元，收報0.071元，跌8.97%；潤邁德醫療（2297）低見1.64元，收報1.81元，跌0.55%；力高生活（2370）低見2.5元，收報2.55元，跌2.67%。

6隻股份創52周低，包括黛麗斯（0333）低見0.32元，收報0.34元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；博駿教育（1758）創52周高，見0.465元，低見0.465元，收報0.465元，無升跌；皇朝家居（1198）低見1.31元，收報1.32元，跌10.81%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.03元，跌9.09%；麗豐控股（1125）低見3.37元，收報3.37元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際（0091）收報0.068元，升28.3%；安山金控（0033）收報1.9元，升26.67%；雲頂新耀（1952）收報14元，升25.9%；三寶科技（1708）收報2.6元，升19.27%；微泰醫療（2235）收報9.4元，升16.77%；稻草熊（2125）收報0.93元，升16.25%；中播（0471）收報0.47元，升16.05%；1957 & Co.（8495）收報0.335元，升15.52%；平安好醫生（1833）收報22.95元，升15.44%。

下跌異動股，包括，智雲健康（9955）收報14.2元，跌20.22%；希望教育（1765）收報0.58元，跌14.71%；國美（0493）收報0.17元，跌14.14%；藍鼎國際（0582）收報0.161元，跌12.97%；聯康生物（0690）收報0.061元，跌12.86%；億達中國（3639）收報0.98元，跌11.71%；冠均國際（1629）收報0.275元，跌11.29%；百本醫護（2293）收報0.71元，跌11.25%；太和控股（0718）收報0.057元，跌10.94%；皇朝家居（1198）見52周低1.31元，收報1.32元，跌10.81%；WAC（8619）收報0.05元，跌10.71%。

 