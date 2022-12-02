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高盛：港口股防守性較高 看淡集裝箱航運行業

高盛發表研究報告，首予中遠海控（1919）「沽售」投資評級，看淡集裝箱航運行業，預計利潤將因為供過於求以及運費下跌而向下。該行更看好港口股的防守能力，雖然整體航運行業處於下行周期，不過關稅仍持續上漲，因為其關稅取決於其使用率、成本加成和監管因素，重申招商局港口（0144）及中遠海運港口（1199）的「買入」評級，目標價看13.5及6.9元；中遠海控目標價看6.8元。

該行指出，由於歐美需求疲軟、港口擁塞情況放緩以及新船交付，預計集裝箱航運將進入供過於求的下行周期，預計中遠海控在調整燃料開支後，運費將於今年底達至高位，未來三年分別下降46%、26%及21%。

港口股方面，高盛認為中國港口關稅每年或上漲2%，2023至2024年的定價能力更高，主要使用率上升，整合後競爭減少，亦可將通貨膨脹轉嫁給航運客戶。該行表示，招商局港口及中遠海運港口在市場對航運負面情緒的影響下，由高位下跌20至30%的情況並不合理，因市場忽視了股份的防守性及穩定派息。

中遠海控今日收市報8.11元，跌0.49%；招商局港口跌2.14%至11元；中遠海運港口亦跌0.34%至5.89元。

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