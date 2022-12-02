文章引述許家印稱：「今年1至11月，恆大集團實現交樓25.6萬套，2022年全年要力爭完成30萬套的交樓，12月份必須保質保量完成交樓4.4萬套。這個月還剩29天，時間緊、任務重，恆大全體員工要堅定不移地履行我們的主體責任，永不放棄地努力拼搏，確保完成全年交樓任務」。

恒大對上一次更新集團新聞已是今年9月16日，當時宣布恒馳汽車「三年磨一劍」的首款產品恆馳5正式量產。

另外，恒大旗下的恒大地產在深交所公告，指規模25億元人民幣、票面利率5.6%的境內債券「20恒大03」債券展期已獲過半數債權人同意。

《關於調整「20恒大03」債券本息兑付安排的議案》會議在2022年12月1日至12月2日召開。會議通過將「20恒大03」再度展期。

據指，恒大地產已完成8支境內債券的展期，均延期至明年。

此外，據內媒報道，廣州多家銀行可延期還房貸 ，最長可延3年。近期包括工行、建行、中行、光大銀行、民生銀行、興業銀行、華夏銀行、招商銀行、平安銀行、廣發銀行等多家主流銀行在廣州地區推出個人住房貸款延期還貸服務，延長期限從3個月到36個月不等。