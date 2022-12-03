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維港投資有份領投的英國取代塑包裝公司Notpla   獲提名為威廉王子氣候獎得主之一

在英國利用海藻並取代塑膠包裝的英國初創公司Notpla，獲提名為英國威爾斯親王威廉王子設立，並在全球享負盛名的「為地球奮鬥氣候獎」（Earthshot Climate Prize）得主之一，據此可獲100萬英鎊獎項。該獎項主要頒給那些對環境保護具創意意念，並能夠擴大規模的企業。香港富商李嘉誠旗下的維港投資更為Notpla主要股東之一。

Notpla是由曾經在英國帝國學院及皇家藝術學院修讀的學生Rodrigo Garcia Gonzalez及Pierre Paslier創立，基地位於哈克尼（Hackney）。翻查資料顯示，維港投資是於2021年，牽頭參與Notpla的A輪融資，涉值1000萬英鎊。當中參與的投資者，包括已在Notpla投資的Astanor Ventures、Lupa Systems及Torch Capital。

該公司首先開發出可以吞食兼蓄水的泡沫名為「Ooho」，其後亦開發出可用於取代塑料包裝，並用海藻製成的包裝物料名為「Notpla」的產品。另其亦利用海藻囊製成的外賣包裝盒、薄膜及紙張塗層，及同樣用海藻製成的取代堅硬塑料的產品。其單是今年已為英國外賣平台JustEat，提供超過100萬件外賣餐盒。

除Notpla今次獲獎之外，另有四家公司同樣獲獎。該獎項的給果於波士頓正式公布。威廉王子指出「「為地球奮鬥氣候獎」得主證明了，我們能夠克服地球最大的挑戰」」。隨著公布今屆獎項得主，加上往後陸續有更多新發明，他期望，「為地球奮鬥氣候獎」的成就能夠承傳及繼續擴大，幫助社區及地球繼續蓬勃發展下去。

Notpla共同創辦人Pierre Paslier表示，當他和Rodrigo在8年前在學生廚房創立Notpla， 從沒有想到及會在今天得獎。他說，沒有人想到活在充滿塑膠廢物的世界，現時採取行動並不遲，更正好是利用天然的方案，去解決塑膠帶來的挑戰。