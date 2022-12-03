隨著證監會宣布放開房地產股權融資，並業界形容為支持房地產健康發展的「第三支箭」，安信證券首席經濟學家高善文指：「目標就是把大多數房地產企業從ICU（深切治療部）裡面救出來，送到普通病房裡。這是需要時間的，何況現在還在ICU裡面或者在ICU的路上，是不是已經轉入普通病房，這恐怕還要再看」。西班牙對外銀行亞洲首席經濟學家夏樂表示，目前這些政策可能更多的是在供給端，對於房企有一定的穩定作用，能夠穩固金融體系，但是要想房地產市場出現大規模的反彈，恐怕還是需要在需求端做更多的工作。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤則稱，明年房地產大概率會反彈。現在房地產新開工和銷售都已經超跌了。目前政策是從各個方面來保證房地產開發商資金的流動。在房地產的需求方面，可能也會有更多的政策出台，現在按揭利率已經下降130個基點左右，還有下降的空間，可以把首付比例降下來，疫情防控措施的調整也非常有助於房地產企穩。

雖然有業界正密切留意，內地房地產會否如日本地產業般硬著陸，但是高善文指，內地政府仔細研究了日本上世紀九十年代前後的泡沫，覺得一定要避免重蹈日本的覆轍，這是一個很大的差異。另一方面，日本房地產投資佔經濟比重，在1985年以后開始上升，1987年以後開始急速上升，基本上九十年代早期以後就一路下行，所以它在泡沫形成的過程中經歷了房地產投資的大幅度上升。中國房地產投資佔整個GDP比重的峰值出現在2013年和2014年。那時候到現在房地產佔整個經濟的比重都在下行，在2019年以後房地產投資佔整個經濟的比重，比很多正常國家的比例都還要低一些，這是第二個非常重要的差異。因此內地房地產市場的發展與早年的日本地產市場，是有所區別。