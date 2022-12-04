據了解，Australian Agribusiness持有之澳洲草地保育服務供應商 Nuturf 與卡塔爾世界盃場地管理團隊攜手合作，雖然卡塔爾當地天氣極度炎熱，對球場之草地管理來說是重大挑戰，但Nuturf 早於2019年與卡塔爾場地管理團隊展開合作，為卡塔爾世界盃八個球場的其中三個場地，包括 Al Khalifa Stadium、Stadium 974 及 Lusail Stadium，提供專業草地顧問服務。

今次服務方案之挑戰關鍵在於確保草皮在當地的酷熱天氣下能保持穩定，以應付世界盃密集式及高耗損度的賽事。但Nuturf 開發專屬草地顧問服務方案，可提供植物營養及保養，以防草皮受病菌、害蟲及雜草侵害，部分之獨立配方更由 Nuturf 澳洲自家廠房研製及生產。

而且Nuturf 團隊於2021年已進行大規模實地測試，以確保草皮在攝氏45至50度的酷熱天氣下能保持健康和穩定。而且Nuturf 的專屬草地顧問服務方案集中保護草地於今年9月至12月期間免受病菌侵襲，並於賽前七至八週開始撒播黑麥種子。而新方案需要為土壤進行人工降溫，令黑麥草能安全健康地成長。部分球場配備高科技表層草皮，以及次層泥土冷卻真空系統，令土壤的水份含量得以控制。

長江生命科技總裁甘慶林指，Nuturf 是澳洲草地保育用品及專業技術支援服務供應商，以專業草地顧問服務見稱，是公司的一項獨特資產項目。Nuturf 的團隊在是項合作發揮專業水準，表現令人欣喜。