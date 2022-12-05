個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.34%，折合報305.9元；阿里巴巴（9988）升3.36%，折合報87.65元；美團（3690）升4.83%，折合報176.11元；匯控（0005）升1.53%，折合報47.62元；建行（0939）升0.83%，折合報4.7元。

道期現跌0.101%；標期現跌0.13%；納期現跌0.11%。 日股現跌0.03%，韓股現跌0.12%，澳股現升0.31%。

VIX指數隔晚跌3.93%或0.78點，報19.06點。美2年期10年期債息現倒掛78.84基點，美3個月10年期債息倒掛80.53基點。

紐油現升2.13%或1.7美元，報81.69美元；布油現升2.23%或1.91美元，報87.48美元；金價現升0.14%或2.52美元，報1800.15美元；LME 銅期貨隔晚升1.36%或114美元，報8450美元。美國10年期債息現升1.04%或0.0364厘，報3.5226厘。

今日焦點股份可留意：

三葉草生物（2197）：新冠疫苗獲內地納入緊急使用。

長江生命科技（0775）旗下，Nuturf為卡塔爾世界盃球場提供專業草地顧問服務。

西藏水（1115）3供一供股集3.9億，每股供股價0.385元。

希瑪眼科（3309）引內地富豪龔虹嘉入股，籌資近1.2億。

攜程（9961）訂立雙幣種可持續發展關聯融資共15億美元。攜程：旅遊市場復蘇節奏加快，全球逾8成國家入境免隔離。

大發地產（6111）首11月合同銷售額按年跌84%。

深高速（0548）：董事長胡偉因年屆退休而辭任。

比亞迪（1211）11月新能源車銷量升152%。

四大內銀據報收到「指導」向內房提供離岸貸款，償還境外債務。

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