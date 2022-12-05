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恒指高開546點 科指升4.7% 齊上望200天線 京東升6.8%

恒指今早高開546點或2.93%，報19221點，大市成交金額82億元；國指今早高開207點或3.27%，報6576點。恒生科技指數開市報4064點，升4.79%。

藍籌72隻升，4隻無升跌。京東（9618）升6.81%，報232元，是升幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報19.78元，跌0.5%；跌幅最大的是中芯（0981）開市報16.78元，升0.72%。

恒指續高於100天線(18367.21點)，上望200天線(19864.26點)。科指續高於100天線(3806.98點)，上望200天線(4164.46點)。

三葉草生物（2197）：新冠疫苗獲內地納入緊急使用。開市報4.68元，跌0.21%。

長江生命科技（0775）旗下，Nuturf為卡塔爾世界盃球場提供專業草地顧問服務。開市報0.7元，無升跌。

西藏水（1115）3供一供股集3.9億，每股供股價0.385元。無成交，報0.44元。

希瑪眼科（3309）引內地富豪龔虹嘉入股，籌資近1.2億。開市報4.07元，跌0.49%。

攜程（9961）訂立雙幣種可持續發展關聯融資共15億美元。攜程：旅遊市場復蘇節奏加快，全球逾8成國家入境免隔離。開市報246.8元，升0.16%。

大發地產（6111）首11月合同銷售額按年跌84%。無成交，報0.145元。

深高速（0548）：董事長胡偉因年屆退休而辭任。開市報6.65元，升1.06%。

比亞迪（1211）11月新能源車銷量升152%。開市報191元，跌1.29%。

四大內銀據報收到「指導」向內房提供離岸貸款，償還境外債務。中海外（0688）開市報20.7元，升1.22%；龍湖（0960）開市報23.2元，無升跌；華潤置地（1109）開市報34.25元，升1.03%；碧桂園（2007）開市報2.99元，升0.67%。建行（0939）開市報4.71元，跌0.42%；工行（1398）開市報3.92元，升0.26%。

破頂股表現

破頂股包括，360數科（3660）創上市新高，見63.8元，開市報63.8元，升3.91%；鴻騰（6088）創52周高，見1.88元，開市報1.79元，升0.56%；美高梅中國（2282）創52周高，見6.2元，開市報5.9元，升1.72%；三生製藥（1530）創52周高，見8.38元，開市報8.31元，升0.48%；招金礦業（1818）創52周高，見9.27元，開市報9.07元，升2.02%；利福（1212）創52周高，見4.99元，開市報4.98元，升0.2%。

異動股

上升異動股，包括，雲頂新耀（1952）開市報11.46元，升3.06%；三寶科技（1708）開市報2.6元，升19.27%；微泰醫療（2235）開市報7.93元，跌1.49%；稻草熊（2125）開市報0.8元，無升跌；1957 & Co.（8495）開市報0.335元，升15.52%；平安好醫生（1833）開市報19.78元，跌0.5%；嗶哩嗶哩（9626）開市報153.5元，升14.98%；知乎（2390）開市報19.12元，升14.9%。

下跌異動股，包括，希望教育（1765）開市報0.68元，無升跌；國美（0493）開市報0.194元，跌2.02%；聯康生物（0690）開市報0.069元，跌1.43%；冠均國際（1629）開市報0.3元，跌3.23%；百本醫護（2293）開市報0.71元，跌11.25%；協同通信（1613）開市報0.145元，跌2.03%；微博（9898）開市報119.9元，跌7.2%；五礦資源（1208）開市報2.11元，升0.96%；太睿國際控股（1010）開市報1元，跌7.41%；信達生物（1801）開市報29.8元，升0.51%；睿見教育（6068）開市報0.174元，無升跌。

 