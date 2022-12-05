財新中國製造業PMI走勢與國家統計局製造業PMI並不一致，服務業PMI和綜合PMI則與統計局走勢相同。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國處於2020年初和2022年上半年之後的第三波疫情之中，疫情持續對經濟產生不利影響。目前看來，第三波疫情對供求兩端的限制弱於前兩波疫情，但就業市場惡化情況較為突出。10月以來，疫情在多省市蔓延，如何平衡疫情防控和經濟發展再次成為核心議題。日前，中央對進一步優化防控工作的措施作出重要部署、提出明確要求，如何落實成為重中之重。

他稱，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力之下，就業指數長期處於低位，就業低迷與三重壓力形成負面反饋，市場對促就業、穩內需政策的要求格外迫切。政策層面應加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，提高低收入群體的收入水平。

從分項數據來看，隨著疫情防控措施收緊和確診病例增加，11月服務業生產、需求均連續第三個月收縮，降幅為上一輪疫情高峰後最大。與之相反，當月新出口訂單指數升至擴張區間，為2022年第二次擴張。受訪企業表示，出口改善的原因主要是市況相對好轉和國際出行限制放鬆，但全球經濟疲弱仍持續抑制業務增長。

服務業就業情況在10月曾短暫改善，11月再次收縮，就業指數降至2005年11月有這一分項統計數據以來最低。調查顯示，疫情防控措施導致部分地區出行受限，人員無法到崗，同時企業經營需求下降也主動收緊用工。此外，11月積壓業務量指數也在擴張區間升至6月來最高。

在原料、運輸、人工等費用上漲的帶動下，服務業成本仍在增加，11月投入價格指數在擴張區間微降；成本壓力持續傳導至銷售端，但由於需求不足，企業定價能力受限，服務業出廠價格指數同樣回落，僅略高於臨界點。

市場信心受挫，11月服務業經營預期指數降至近八個月來最低，持續低於長期均值。被調查企業認為，產出將隨疫情好轉而回升，經營會恢復正常，但疫情及相關防疫措施對產能和需求的影響仍具有較大不確定性，帶來一定擔憂。

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