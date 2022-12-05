港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升16日，升8.97點子至5.00566%，是2007年10月23日後最高，當日報5.05%。對上一次連升16日是2018年12月18日，當日拆息報2.38393%。
港元現報7.7766元升值121點子，曾貶值最多1點子，報7.7888元，亦曾升值最多144點子，報7.7743元，是2021年10月26日7.7736元後最強。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.49點子至3.93952%；1星期HIBOR升7.27點子至4.17452%；2星期HIBOR升9.2點子至4.28542%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.01點子至5.38887%；6個月期HIBOR升2.65點子至5.51476%；12個月期HIBOR升2.65點子至5.71405%。
美元指數現報104.251貶值0.294點或0.28%。
美元1個月期LIBOR報4.18486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.8208%，連續16日擴闊，利差是2020年6月01日後最高，當日差距為0.8322%
對上一次連續16日擴闊，是2018年6月22日，當日利差報-0.064%。
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