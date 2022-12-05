內地多個地方放寬防疫措施，濠賭、內需消費股上升，恒指今早高開546點，曾收窄至升359點，其後升幅大，高位升699點，高見19374.47點，是9月13日19492.06點後最高。高低波幅339點。科指曾高見4156.23點，是9月2日4230.45點後最高。
恒指半日升645點或3.46%，報19320點，大市成交金額1204億元；國指升236點或3.71%，報6604點。恒生科技指數收報4133點，升6.57%。
藍籌股成交金額577.2億元，佔大市成交47.94%；科指成份股成交金額406.04億元，佔大市成交33.72%；國指成份股成交金額511.88億元，佔大市成交42.51%。
藍籌64隻升，11隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升16.28%，收報8.43元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌2.95%，收報42.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報48.35元，升23.97%；跌幅最大的是聯想（0992）收報6.23元，跌0.95%。
恒指續高於100天線(18368.2點)，上試200天線(19864.76點)。科指續於100天線(3807.67點)，上試200天線(4164.81點)。
北水南下合計淨流入0.83億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入52.04億元人民幣，較上日增加27.11%，連續第5日流入，累計流入354.71億元。
三葉草生物（2197）：新冠疫苗獲內地納入緊急使用。收報4.75元，升7.22%。
長江生命科技（0775）旗下，Nuturf為卡塔爾世界盃球場提供專業草地顧問服務。收報0.71元，升2.9%。
西藏水（1115）3供一供股集3.9億，每股供股價0.385元。收報0.43元，跌2.27%。
希瑪眼科（3309）引內地富豪龔虹嘉入股，籌資近1.2億。收報4.75元，升16.71%。
攜程（9961）訂立雙幣種可持續發展關聯融資共15億美元。攜程：旅遊市場復蘇節奏加快，全球逾8成國家入境免隔離。創52周高，見264.6元，收報264.4元，升6.36%。
大發地產（6111）首11月合同銷售額按年跌84%。收報0.165元，升13.79%。
深高速（0548）：董事長胡偉因年屆退休而辭任。收報6.63元，升0.76%。
比亞迪（1211）11月新能源車銷量升152%。收報195元，升1.88%。
四大內銀據報收到「指導」向內房提供離岸貸款，償還境外債務。中海外（0688）收報20.2元，跌0.25%；龍湖（0960）收報24元，升8.11%；華潤置地（1109）收報33元，跌1.79%；碧桂園（2007）收報3.03元，升6.32%。建行（0939）收報4.71元，升1.07%；工商銀行（1398）收報3.84元，升0.52%。
破頂股包括，叮噹健康（9886）創上市新高，見13.06元，收報13.02元，升7.07%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見30.6元，收報29.85元，升10.76%；凌雄科技（2436）創上市新高，見9.9元，收報9.5元，升0.85%；360數科（3660）創上市新高，見72.3元，收報67.85元，升10.5%；鴻騰（6088）創52周高，見1.94元，收報1.93元，升2.66%；美高梅中國（2282）創52周高，見7.13元，收報7.08元，升17.41%；永利澳門（1128）創52周高，見7.84元，收報7.8元，升14.71%；銀河娛樂（0027）創52周高，見51.65元，收報51.45元，升6.19%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見14.6元，收報14元，升27.27%；神威藥業（2877）創52周高，見7.39元，收報7.35元，升3.81%；白雲山（0874）創52周高，見24.55元，收報23.55元，升4.43%；阿里健康（0241）創52周高，見8.74元，收報8.43元，升16.28%；海底撈（6862）創52周高，見23.7元，收報22.8元，升12.59%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見9.2元，收報8.4元，升12%。
5隻股份創上市新低，包括聯康生物（0690）低見0.039元，收報0.051元，跌16.39%；賞之味（8096）低見0.295元，收報0.32元，升4.92%；智雲健康（9955）低見12.72元，收報13.24元，跌6.76%；交運燃氣（1407）低見1.1元，收報1.14元，跌1.72%；力勤資源（2245）低見15.22元，收報15.32元，跌3.04%。
1隻股份創52周低，包括超大現代（0682）低見0.03元，收報0.031元，升3.33%。
異動股
上升異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.244元，升29.79%；時代鄰里（9928）收報1.03元，升28.75%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見14.6元，收報14元，升27.27%；正榮服務（6958）收報0.53元，升24.71%；小鵬（9868）收報48.35元，升23.97%；知乎（2390）收報20.45元，升22.9%；稻草熊（2125）收報1.13元，升21.51%；嗶哩嗶哩（9626）收報161.7元，升21.12%。
下跌異動股，包括，雙財莊（2321）收報1.78元，跌16.43%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.039元，收報0.051元，跌16.39%；億達中國（3639）收報0.85元，跌13.27%；中國新城鎮（1278）收報0.068元，跌12.82%；華融金控（0993）收報0.103元，跌11.21%；方正控股（0418）收報0.36元，跌10%；三巽控股（6611）收報0.189元，跌9.57%；恒盛地產（0845）平上市低位0.09元，收報0.094元，跌8.74%；東建國際（0329）收報1.83元，跌8.5%；創天傳承（8195）創52周高，見1.4元，收報1.29元，跌7.86%；飛天雲動（6610）收報4.37元，跌7.61%。
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