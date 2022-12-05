內地多個地方放寬防疫措施，濠賭、內需消費股上升，恒指今早高開546點，曾收窄至升359點，其後升幅大，高位升699點，高見19374.47點，是9月13日19492.06點後最高。高低波幅339點。科指曾高見4156.23點，是9月2日4230.45點後最高。