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許正宇：期望吸引更多國際險企來港設總部或在港集資

財經事務及事務局公布香港保險業發展策略藍圖，局長許正宇表示，發表發展策略藍圖主要基於兩個推動原因，其中是環球趨勢，新冠肺炎發生令人審視不大可能發生，但可引致巨大損失的風險，保險公司在幫助預備管理風險方面會有其中的角色。

許正宇又指，香港作為國家內外雙循環接點，可扮演更重要角色，對於內循環，除了售後服務中心等措施更深入地與大灣區連接，隨着商業和人口流動，對跨境保險產品也有更大的需求。在外循環方面，許正宇表示香港可吸引國際企業來港，同時作為內地企業走出去的平台。

許正宇希望，將資本市場與保險業連結帶來協同效應，透過風險為本監管制度吸引環球保險公司來港設立總部，或在港集資。另一方面，香港亦可吸引內地險企，而香港有保險、再保險和諮詢能力，可為內地國有企業管理一帶一路項目的風險。

對於政府推動連接大灣區的措施，許正宇表示數據在增進連結有重要角色，當業界推動建立大灣區售後服務中心，以及推動大灣區居民來港投保，會得到其背景、健康等數據，有更多數據可更準確計算風險和為保險產品定價，當局鼓勵業界與監管當局建立跨境數據連接，建立適合大灣區居民產品。

大灣區保險售後中心在2019年提出後，與內地監管機構討論多年，許正宇表示，正與內地機構緊密合地，已有一定進展，討論更多細節內容，及後會公布更多詳情。

 