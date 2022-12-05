管理多個著名動畫授權的羚邦集團（2230）早前宣布，取得《THE FIRST SLAM DUNK》的港澳獨家院線發行權利。主席、執行董事兼行政總裁趙小燕透露，今次推廣費將較此前《咒術迴戰》多，直言會「不惜工本」。趙小燕表示，《男兒當入樽》動畫系列是不少30至50歲年齡層的回憶，相隔26年再度推出新作，必定能再次掀起籃球熱潮。她又透露，在羚邦官網早階段的大部分周邊產品已售罄。
趙小燕表示，羚邦旗下Ani-One 下月將開設泰文頻道，進軍泰國市場，明年將加設越南、菲律賓和印尼頻道。趙小燕表示，羚邦明年將發行的作品還有《頭文字D》、《Dr. STONE 》第三季等，最新1月約有17套新番上映，公司將繼續透過不斷簽約更多新作品和拓展各類産品授權，推動收入增長。
執行董事兼董事總經理趙小鳯表示，旗下管理的多個知名品牌將踏入周年慶，包括《小王子》和《芝麻街》，即將加大該兩個品牌的推廣活動和周邊合作。趙小鳯又表示，適逢明年兔年，公司取得小突兔的授權管理。趙小鳯又透露，去年新增的藝術家管理人業務，發展勝預期，現已簽約4至5個畫家，即將會帶其中兩位前往英國、法國辦展。
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