趙小燕表示，羚邦旗下Ani-One 下月將開設泰文頻道，進軍泰國市場，明年將加設越南、菲律賓和印尼頻道。趙小燕表示，羚邦明年將發行的作品還有《頭文字D》、《Dr. STONE 》第三季等，最新1月約有17套新番上映，公司將繼續透過不斷簽約更多新作品和拓展各類産品授權，推動收入增長。

執行董事兼董事總經理趙小鳯表示，旗下管理的多個知名品牌將踏入周年慶，包括《小王子》和《芝麻街》，即將加大該兩個品牌的推廣活動和周邊合作。趙小鳯又表示，適逢明年兔年，公司取得小突兔的授權管理。趙小鳯又透露，去年新增的藝術家管理人業務，發展勝預期，現已簽約4至5個畫家，即將會帶其中兩位前往英國、法國辦展。

其他報道

Tesla據報將降低上海工廠產量 顯示汽車需求低迷

股市反彈 11月份MPF年虧損收窄至3萬港元

大摩上調恒指目標至21200點 國指調高至7400點

半日沽空153.78億元 恒生中國企業沽空最多

匯豐、恒生推跨行現金存款服務

港航申請將清盤案押後1個月再訊

富士康料內地廠最快本月下旬全面復工

恒指半日升645點 科指升6.5%創近3個月高

洪灝：中國將逐步重啟 恒指似乎從史詩級低迷中虎口脫險 宜別人恐懼時貪婪

陳茂波：今財年財赤料千多億元 財政儲備降至約8000億元

滬指穩守3200點 收漲1.56% 創板指獨憔悴

一個月HIBOR升穿5厘 創15年高 連升16日近4年最長 港元升至7.774 1年最強