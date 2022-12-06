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港股ADR跌445點 夜期低水395點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌445點或2.34%，報19073點，即月恒指夜期跌407點，報19123點，夜期低水395點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.69%，折合報302.42元；阿里巴巴（9988）跌5.1%，折合報87.92元；美團（3690）跌4.46%，折合報166.52元；匯控（0005）升0.09%，折合報47.24元；建行（0939）跌1.67%，折合報4.63元。

道期現升0.153%；標期現升0.17%；納期現升0.18%。日股現跌0.13%，韓股現跌0.74%，澳股現跌0.14%。

VIX指數隔晚升8.86%或1.69點，報20.75點。美2年期10年期債息現倒掛81.147基點。

紐油現升0.64%或0.5美元，報77.43美元；布油現跌3.37%或2.88美元，報82.68美元；金價現升0.09%或1.65美元，報1770.33美元；LME 銅期貨隔晚跌0.69%或59美元，報8391美元。美國10年期債息暫無變動，報3.5736厘。

今日焦點股份可留意：

三葉草生物（2197）折讓13%配股，籌5億。

海底撈（6862）考慮實物分派特海股份。

信利國際（0732）上月營業淨額按年跌26％至14.78億元。

奈雪的茶（2150） 5.25億人幣購樂樂茶逾43%股權，股東協議披露後者2027年前或分拆上市。

碧桂園（2007）首11個月合約銷售額按年跌37%。

遠東（0035）旗下BC Invest發行4.08億澳元定價住宅抵押貸款證券。

新世界（0017）、遠洋（3377）簽署戰略合作協議。

江澤民逝世｜，內地「禁娛」，騰訊（0700）旗下多款遊戲暫停服務一日，北京環球影城明關閉。

 

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