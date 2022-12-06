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恒指低開306點 科指跌2.7% 10天線升近100天線

恒指今早低開306點或1.58%，報19211點，大市成交金額25億元；國指今早低開123點或1.85%，報6582點。恒生科技指數開市報4120點，跌2.78%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。港交所（0388）、李寧（2331）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，61隻下跌，9隻無升跌。李寧（2331）升0.63%，報63.8元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌5.46%，報107.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報16.14元，升0.12%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報157.1元，跌8.66%。

恒指10天線(18299.99點)升近100天線(18359.31點)。科指10天線(3764.18點)升近100天線(3805.52點)。

三葉草生物（2197）折讓13%配股，籌5億。開市報4.3元，跌5.29%。

海底撈（6862）考慮實物分派特海股份。開市報21.8元，無升跌。

信利國際（0732）上月營業淨額按年跌26％至14.78億元。無成交，報1.43元。

奈雪的茶（2150） 5.25億人幣購樂樂茶逾43%股權，股東協議披露後者2027年前或分拆上市。開市報7.28元，升1.11%。

碧桂園（2007）首11個月合約銷售額按年跌37%。開市報3元，跌3.23%。

遠東（0035）旗下BC Invest發行4.08億澳元定價住宅抵押貸款證券。無成交，報1.85元。

新世界（0017）、遠洋（3377）簽署戰略合作協議。新世界開市報19.98元，跌0.84%。遠洋（3377）開市報1.06元，跌1.85%。

江澤民逝世，內地「禁娛」，騰訊（0700）旗下多款遊戲暫停服務一日。開市報307.8元，跌1.97%。

破頂股表現

破頂股包括，合富輝煌（0733）創52周高，開市報1.83元，升1.67%；中達（0139）創52周高，開市報0.05元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括力勤資源（2245）低見14.88元，開市報14.88元，跌2.36%。

異動股

上升異動股，包括，力世紀（0860）開市報0.32元，升14.29%；聯康生物（0690）開市報0.059元，升9.26%；深藍科技（1950）開市報0.174元，升8.07%；香港航天科技（1725）開市報5.18元，升4.86%；德利機械（2102）開市報0.219元，升3.79%；安莉芳（1388）開市報0.55元，升3.77%；中鋁國際（2068）開市報2.15元，升3.37%；信義儲電（8328）開市報5.57元，升3.15%；微博（9898）開市報130元，升2.93%；天倫燃氣（1600）開市報3.66元，升2.81%；康方生物（9926）開市報31.55元，升2.27%。

下跌異動股，包括，寶寶樹集團（1761）開市報0.238元，跌15%；盈健醫療（1419）開市報1.65元，跌13.61%；再鼎醫藥（9688）開市報26.9元，跌10.03%；聯易融（9959）開市報4.13元，跌9.63%；東方（0018）開市報0.6元，跌9.09%；嗶哩嗶哩（9626）開市報157.1元，跌8.66%；小鵬（9868）開市報45.9元，跌6.9%；百融雲（6608）開市報9.26元，跌6.46%。

 

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