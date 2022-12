期間播放了一段視頻,顯示一隻植入了「腦機接口」(BCI)、稱為Sake的猴子利用「意念」(腦電波),透過電腦屏幕上的虛擬鍵盤準確地打字,連續打出了「Welcome to Show and Tell」和「Can I please have snacks?」等完整句子,之後如願以償,獲得人類給予多粒葡提子。

一時間,很多不知就裡的媒體和公眾,又以為Neuralink取得了什麼大突破。而馬斯克也乘機在同場宣佈,已經向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交了大部分文件,申請進行人體臨床測試,在人類大腦內植入「腦機接口」,估計可以在6個月內開始。

猴子只根據黃光提示 並非懂得英文

不太客氣地說,筆者認為,相對於去年4月9日發佈的猴子用腦電波玩模擬乒乓球遊戲視頻,Neuralink這次發佈的猴子用腦電波打字視頻,其實只屬新瓶舊酒,並未顯示出技術突破。而同樣的實驗,其同業亦早已在癱瘓的人身上展示過。

首先要指出的是,Sake這隻猴子並不懂得任何英文,連單字也不懂,牠甚至完全不知道自己正在做什麼。

原來,在Sake 每次用腦電波按鍵之前,軟鍵盤上的那個按鍵都會發出黃光,提示Sake把光標移動到那個按鍵上面。Sake能夠做出這樣的舉動,只屬於一種條件反射訓練。牠經過一段時間的訓練之後,知道這樣做就可以獲得食物。

這和之前的猴子用腦電波玩模擬兵乓球遊戲《Pong》,就可以通過金屬飲管獲餵香蕉奶昔,在本質上並無分別。

正如筆者去年所說,多年前,一個非入侵式、玩具級、只有3數個電極的腦電波頭帶,已經可以讓正常人用意念來玩電腦遊戲,展示到類似的效果。最多只可以說,這個打字實驗的位置控制要求比較精細一點。

同行早已進行人類臨床測試

至於在癱瘓的人身上進行的臨床測試,即使Neuralink真的在6個月後開始,兼且即時成功,亦至少比其他同行慢了2年以上。

因為早在去年4月初,美國布朗大學BrainGate團隊已發表其研究成果,透露已在兩名參與實驗者的腦部植入腦機接口,讓他們透過腦電波和無線設備,在Surface平板電腦上進行指向、點擊。其中,63歲的參與者還曾經使用屏幕鍵盤來打字。

據悉,植入式「腦機接口」這條賽道的業者,至少也有好幾間。其中,成立於2017年的美國公司Synchron,就被認為是Neuralink的數一數二競爭對手。據傳媒報導,早在2019年,Synchron就已經在澳洲將其「腦機接口」植入第一個人類測試者的腦內。

Neuralink公關災難未解 共同創辦人離職兼投資對手

去年7月,Synchron再獲得FDA批准,可以在美國展開臨床測試。今年5月,Synchron宣佈,已經在澳洲完成了4個人的臨床測試,並在美國招募到第一名測試者。該公司更曾聲稱,預計其「腦機接口」Stentrode最快可以在2024年獲得批准正式推出。

現時,Synchron 已經通過了A輪和B輪合共融資5000萬美元。有意思的是,Synchron的其中一名投資者,是去年5月1日宣佈已從Neuralink離職的Max Hodak。Max Hodak乃是Neuralink的聯合創辦人兼前董事長,至今仍然是其股東。

Max Hodak不但只投資在Synchron,還創辦了另一家腦機接口公司Science Corp,並且已經籌集到1.6億美元的資金,計劃在兩年內開始人類臨床測試。

一般相信,Max Hodak離開Neuralink,正是因為該公司去年2月初爆發的公關災難。

因為美國動物權益保護組織「負責任醫學從業者委員會」(PCRM)當時投訴,Neuralink的入侵性手術相當粗暴或粗糙,在23隻參與實驗的猴子當中,至少有15隻猴子因為併發症或者照料欠佳,而死亡或者被施加安樂死。

這場公關災難至今還未解決,令人記憶猶新。有分析認為,Neuralink的方案的缺點是,其手術創傷比其他植入式「腦機接口」還要大。

除了Synchron和Science Corp之外,研發植入式「腦機接口」的外國公司還有Blackrock Neurotech,以及與美國國防部有合作關係的Paradromics。

至於內地公司,則有腦虎科技。今年 9 月,腦虎科技發表了其首款顱頂半植入式「腦機接口」,體積為32立方厘米,比較嫌大,重38克,使用醫療級鈦合金材料製造。

早前曾有媒體報導,馬斯克聯絡過Synchron創辦人兼行政總裁Thomas Oxley,與他商討入股Synchron事宜。該媒體還引述知情人士說,馬斯克有意投資在Synchron,是因為對Neuralink的研發進度緩慢有些失望。