moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

【薛偉傑專欄】猴子「意念打字」並非驚天地 Neuralink未顯出技術突破

12月1日，科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的腦神經科技公司Neuralink在其總部舉行稱為Show and Tell的技術發佈會兼招聘活動。

期間播放了一段視頻，顯示一隻植入了「腦機接口」（BCI）、稱為Sake的猴子利用「意念」（腦電波），透過電腦屏幕上的虛擬鍵盤準確地打字，連續打出了「Welcome to Show and Tell」和「Can I please have snacks？」等完整句子，之後如願以償，獲得人類給予多粒葡提子。

一時間，很多不知就裡的媒體和公眾，又以為Neuralink取得了什麼大突破。而馬斯克也乘機在同場宣佈，已經向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交了大部分文件，申請進行人體臨床測試，在人類大腦內植入「腦機接口」，估計可以在6個月內開始。

 

猴子只根據黃光提示  並非懂得英文

不太客氣地說，筆者認為，相對於去年4月9日發佈的猴子用腦電波玩模擬乒乓球遊戲視頻，Neuralink這次發佈的猴子用腦電波打字視頻，其實只屬新瓶舊酒，並未顯示出技術突破。而同樣的實驗，其同業亦早已在癱瘓的人身上展示過。

首先要指出的是，Sake這隻猴子並不懂得任何英文，連單字也不懂，牠甚至完全不知道自己正在做什麼。

原來，在Sake 每次用腦電波按鍵之前，軟鍵盤上的那個按鍵都會發出黃光，提示Sake把光標移動到那個按鍵上面。Sake能夠做出這樣的舉動，只屬於一種條件反射訓練。牠經過一段時間的訓練之後，知道這樣做就可以獲得食物。

這和之前的猴子用腦電波玩模擬兵乓球遊戲《Pong》，就可以通過金屬飲管獲餵香蕉奶昔，在本質上並無分別。

正如筆者去年所說，多年前，一個非入侵式、玩具級、只有3數個電極的腦電波頭帶，已經可以讓正常人用意念來玩電腦遊戲，展示到類似的效果。最多只可以說，這個打字實驗的位置控制要求比較精細一點。

 

同行早已進行人類臨床測試

至於在癱瘓的人身上進行的臨床測試，即使Neuralink真的在6個月後開始，兼且即時成功，亦至少比其他同行慢了2年以上。

因為早在去年4月初，美國布朗大學BrainGate團隊已發表其研究成果，透露已在兩名參與實驗者的腦部植入腦機接口，讓他們透過腦電波和無線設備，在Surface平板電腦上進行指向、點擊。其中，63歲的參與者還曾經使用屏幕鍵盤來打字。

據悉，植入式「腦機接口」這條賽道的業者，至少也有好幾間。其中，成立於2017年的美國公司Synchron，就被認為是Neuralink的數一數二競爭對手。據傳媒報導，早在2019年，Synchron就已經在澳洲將其「腦機接口」植入第一個人類測試者的腦內。

 

Neuralink公關災難未解  共同創辦人離職兼投資對手

去年7月，Synchron再獲得FDA批准，可以在美國展開臨床測試。今年5月，Synchron宣佈，已經在澳洲完成了4個人的臨床測試，並在美國招募到第一名測試者。該公司更曾聲稱，預計其「腦機接口」Stentrode最快可以在2024年獲得批准正式推出。

現時，Synchron 已經通過了A輪和B輪合共融資5000萬美元。有意思的是，Synchron的其中一名投資者，是去年5月1日宣佈已從Neuralink離職的Max Hodak。Max Hodak乃是Neuralink的聯合創辦人兼前董事長，至今仍然是其股東。

Max Hodak不但只投資在Synchron，還創辦了另一家腦機接口公司Science Corp，並且已經籌集到1.6億美元的資金，計劃在兩年內開始人類臨床測試。

一般相信，Max Hodak離開Neuralink，正是因為該公司去年2月初爆發的公關災難。

因為美國動物權益保護組織「負責任醫學從業者委員會」（PCRM）當時投訴，Neuralink的入侵性手術相當粗暴或粗糙，在23隻參與實驗的猴子當中，至少有15隻猴子因為併發症或者照料欠佳，而死亡或者被施加安樂死。

這場公關災難至今還未解決，令人記憶猶新。有分析認為，Neuralink的方案的缺點是，其手術創傷比其他植入式「腦機接口」還要大。

 

除了Synchron和Science Corp之外，研發植入式「腦機接口」的外國公司還有Blackrock Neurotech，以及與美國國防部有合作關係的Paradromics。

至於內地公司，則有腦虎科技。今年 9 月，腦虎科技發表了其首款顱頂半植入式「腦機接口」，體積為32立方厘米，比較嫌大，重38克，使用醫療級鈦合金材料製造。

早前曾有媒體報導，馬斯克聯絡過Synchron創辦人兼行政總裁Thomas Oxley，與他商討入股Synchron事宜。該媒體還引述知情人士說，馬斯克有意投資在Synchron，是因為對Neuralink的研發進度緩慢有些失望。