moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

【久利生專欄】2022年財經大事回顧

2022年財經大事回顧

1 油價

俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價急升。3月已講「油可能水尾了」，指油價已見短頂！商品牛要做長淡好難。但短淡，主要因為油市變成trade headline的消息市，油價走勢難估，但factor in在相關股份總算是有跡可尋。美股很多垃圾能源股，業績虧損的，都炒到20、30%急升。結果呈針形。歐洲天然氣跟爆，再到油組國出聲，所謂地緣政治。每桶130美元之後一路未見過。

2 洪灝

向來敢言的交銀王牌策略師洪灝疑遭封殺，其社交媒體面一夜清零，同時其微信及微博（擁有三百萬微博帳戶）一度遭凍結，只留下疑似報個平安及稍作交代的意味深長的貼文。筆者算是全港最早披露，應驗了由三月以來的一些觀察，內地對於經濟評論好像有所收緊。「有疑似駐港內地經濟師失聯定收口？」洪灝不久後復出，轉職對沖基金策略師，繼續活躍香港，及Twitter。

3 虛幣

幣圈出現雷曼時刻，年初說明「經濟學人燈力強檢虛擬宇宙」，要讀者小心，但到五月Luna幣出事，又寫過「加密幣好快進入stage3?」⋯沒想到too big can fail，大如SBF都會有問題，證明虛擬資產本位仍要真實價值流動。香港幣圈疑似出現停運個案。FinTech Week前夕，政府發表有關虛擬資產在港發展的唔政策宣言，「遲到好過無到」，可圈可點。

4 NFT

金融界到娛樂圈都大玩NFT。周星馳《國產凌凌漆》造型NFT圖像推出，不巧因團隊侵犯電影公司版權而致歉，並強調不會使用。NFT炒獨特性及稀缺性，娛樂圈也以其他手段量化粉絲熱情、商業化他們的網上網下參與度，例如試當真都出NFT。投資除了說故事，track record也很重要，試當真不出所料售出2000多枚，價格橫行。NFT淘汰賽。

5 Mirror

香港發生可能是紅館甚至本港演唱會史上最嚴重意外，震動全港！過度商品化透支天團、提前消費粉絲購買力所帶來的後果必然會出現。拆件綑綁式銷售，光纖寬頻有如供樓呼吸plan，收成期結果可能好難順利收成。娛樂新聞聲勢上是有些許落差，起碼就少了演唱會飛「呎價」創亞洲新高，也代表Mirror首階段收成期已過！結果先休團後重整。

6 英鎊

真正黑天鵝。女皇一走，結構性問題被放大鏡一照，財赤及債務負擔等內在問題，債市崩盤破壞力傳導性更快。投資產品結構性違約邊緣，對pension fund同financial vehicle而言，迅間變成「鎊殤」是也。亦間接加速英國失去歐洲最大股市的地位。在脫歐後倫敦受到德法等競爭對手的全場緊迫及半途搶截。巴黎成為投行在歐盟的主要交易所，有力成為頂尖金融中心。

7 美息

美國為首惡意縮表、多重收水、瘋狂加息下，油金股匯債通殺，投資市場無險可避。在英港人不斷望住個鎊，或遊日港人不斷睇住啲yen，雖然心情不同，但都會覺得兌港元跌得特急，當然也因強美元的世界級助攻，新興市場關鍵字只剩「熊市、現金和衰退」。股市面對即使經濟衰退，也可能好過應對通脹加息，最重要是通脹預期受控見頂，減慢加息甚至炒減息，不理房貸利率破頂、孳息曲線倒掛。

8 港交所

中概股回歸港交所或成最大贏家？但即使中美審稿談判沒順利過關，一隻滴滴仍足以反映出問題核心。而騰訊帶頭科網股分割，一石二鳥派息減持，新創估值溢價遊戲來完結，進入剝離初創投資模式，由融資輪倒迫生態圈，大型IPO未開始已結束。大摩預計，港交所的相關活動將持續受壓一段時間，將評級下調至「減持」，目標價亦降至220元 - 到年尾轉睇好大市都未到388，繼續堅定不移一注獨沽！

9 十一翻身

全城獨享「九窮十絕十一翻身」預言成真，叫長淡者要注意，當心十一月趁兩三個大會傳出好消息被挾。股市特大成交，真金白銀，很難說金融科技周及投資峰會是non-event。結果單月累升四千幾點，大路分析是美國加息周期減速，政策預期指導性似有還無，視乎經濟倒退以至衰退而修正；中國投資主題則更清晰，是「動態清「清零」」或「去清零」？ “get in front, not behind”。

10 世界盃

金融足球學、足球金融學。世界盃冠軍指向南美國家封王，電腦分析不是阿根廷就是巴西。根據英國金融計量分析將由阿根廷奪冠，美國民情網站所做估算系統，最終世界盃冠軍結果：「電腦分析27%是巴西、11%是阿根廷」（而16強後明朗化，淘汰賽的勝率升至分別28%、13%）。客觀分析但主觀結論 - 冠軍相信應該要是阿根廷，而且還是在決賽擊敗宿敵英格蘭！Football is not coming home。

久利生