1 油價

俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價急升。3月已講「油可能水尾了」，指油價已見短頂！商品牛要做長淡好難。但短淡，主要因為油市變成trade headline的消息市，油價走勢難估，但factor in在相關股份總算是有跡可尋。美股很多垃圾能源股，業績虧損的，都炒到20、30%急升。結果呈針形。歐洲天然氣跟爆，再到油組國出聲，所謂地緣政治。每桶130美元之後一路未見過。

2 洪灝

向來敢言的交銀王牌策略師洪灝疑遭封殺，其社交媒體面一夜清零，同時其微信及微博（擁有三百萬微博帳戶）一度遭凍結，只留下疑似報個平安及稍作交代的意味深長的貼文。筆者算是全港最早披露，應驗了由三月以來的一些觀察，內地對於經濟評論好像有所收緊。「有疑似駐港內地經濟師失聯定收口？」洪灝不久後復出，轉職對沖基金策略師，繼續活躍香港，及Twitter。

3 虛幣

幣圈出現雷曼時刻，年初說明「經濟學人燈力強檢虛擬宇宙」，要讀者小心，但到五月Luna幣出事，又寫過「加密幣好快進入stage3?」⋯沒想到too big can fail，大如SBF都會有問題，證明虛擬資產本位仍要真實價值流動。香港幣圈疑似出現停運個案。FinTech Week前夕，政府發表有關虛擬資產在港發展的唔政策宣言，「遲到好過無到」，可圈可點。

4 NFT

金融界到娛樂圈都大玩NFT。周星馳《國產凌凌漆》造型NFT圖像推出，不巧因團隊侵犯電影公司版權而致歉，並強調不會使用。NFT炒獨特性及稀缺性，娛樂圈也以其他手段量化粉絲熱情、商業化他們的網上網下參與度，例如試當真都出NFT。投資除了說故事，track record也很重要，試當真不出所料售出2000多枚，價格橫行。NFT淘汰賽。

5 Mirror

香港發生可能是紅館甚至本港演唱會史上最嚴重意外，震動全港！過度商品化透支天團、提前消費粉絲購買力所帶來的後果必然會出現。拆件綑綁式銷售，光纖寬頻有如供樓呼吸plan，收成期結果可能好難順利收成。娛樂新聞聲勢上是有些許落差，起碼就少了演唱會飛「呎價」創亞洲新高，也代表Mirror首階段收成期已過！結果先休團後重整。

6 英鎊

真正黑天鵝。女皇一走，結構性問題被放大鏡一照，財赤及債務負擔等內在問題，債市崩盤破壞力傳導性更快。投資產品結構性違約邊緣，對pension fund同financial vehicle而言，迅間變成「鎊殤」是也。亦間接加速英國失去歐洲最大股市的地位。在脫歐後倫敦受到德法等競爭對手的全場緊迫及半途搶截。巴黎成為投行在歐盟的主要交易所，有力成為頂尖金融中心。

7 美息

美國為首惡意縮表、多重收水、瘋狂加息下，油金股匯債通殺，投資市場無險可避。在英港人不斷望住個鎊，或遊日港人不斷睇住啲yen，雖然心情不同，但都會覺得兌港元跌得特急，當然也因強美元的世界級助攻，新興市場關鍵字只剩「熊市、現金和衰退」。股市面對即使經濟衰退，也可能好過應對通脹加息，最重要是通脹預期受控見頂，減慢加息甚至炒減息，不理房貸利率破頂、孳息曲線倒掛。

8 港交所

中概股回歸港交所或成最大贏家？但即使中美審稿談判沒順利過關，一隻滴滴仍足以反映出問題核心。而騰訊帶頭科網股分割，一石二鳥派息減持，新創估值溢價遊戲來完結，進入剝離初創投資模式，由融資輪倒迫生態圈，大型IPO未開始已結束。大摩預計，港交所的相關活動將持續受壓一段時間，將評級下調至「減持」，目標價亦降至220元 - 到年尾轉睇好大市都未到388，繼續堅定不移一注獨沽！

9 十一翻身

全城獨享「九窮十絕十一翻身」預言成真，叫長淡者要注意，當心十一月趁兩三個大會傳出好消息被挾。股市特大成交，真金白銀，很難說金融科技周及投資峰會是non-event。結果單月累升四千幾點，大路分析是美國加息周期減速，政策預期指導性似有還無，視乎經濟倒退以至衰退而修正；中國投資主題則更清晰，是「動態清「清零」」或「去清零」？ “get in front, not behind”。

10 世界盃

金融足球學、足球金融學。世界盃冠軍指向南美國家封王，電腦分析不是阿根廷就是巴西。根據英國金融計量分析將由阿根廷奪冠，美國民情網站所做估算系統，最終世界盃冠軍結果：「電腦分析27%是巴西、11%是阿根廷」（而16強後明朗化，淘汰賽的勝率升至分別28%、13%）。客觀分析但主觀結論 - 冠軍相信應該要是阿根廷，而且還是在決賽擊敗宿敵英格蘭！Football is not coming home。

久利生