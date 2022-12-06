上月內房三箭齊發救內地樓市，但德勤中國財務諮詢價值創造及危機諮詢服務副主管合夥人何國樑認為，政策有助補充內房的流動性有助，但影響到底幾深及幾到位仍待觀察，目前政策亦主力維持社會穩定「保交樓」，但關鍵仍在銷售，將需視乎內地防疫政策的放鬆、對經濟前景及購房人士信心等，都層層相扣影響行業是否可言見底、復蘇等問題。
德國中國房地產行業主管合夥人羅遠江則指，肯定的是已有不少亞洲及全球的房地產基金早已做好融資準備「抄底」全球及內地樓市、酒店、商廈市場，而頭五大亞洲房地產基金在上半年的融資規模均超過120億美元（約1000億港元）。
問到下一步部分已出現風險的房企重組會否加快時，何國樑認為，重組涉及金額及層面廣泛及巨大，涉及利益方太多，亦可能涉及一些複雜的舊改項目、信托借款及P2P借貸等，加上資產在內地，海外債權人頂多只有股權或公司擔保，故房企都會優先處理境內債權人，若「大家唔夠理性去搶（優質資產），一定會兩敗俱傷」。而今次三支箭齊發，正是藉政策創造條件，希望能在穩定情況下，為解決危險建立緩衝，雖然暫時市場上不同內房都希望能在今年底、明年三月前重組或直至市場改變才重組，但相信重組需時，短期內是難以見到成功個案。
何國樑預期，將來會出現較多項目的併購，但個別公司拯救將要視乎情況。
他又提到，近期內地放寬銀行「內保外貸」助內房償還境外債，他認為海外債權人是好事。但對於同意內房重組，由於債價低迷，部分債權人或未必同意，但部分經二手市場低撈的債權人，或會同意促進重組。
該行又在近期進行調研，訪問了450名全破主要商業地產業主和投資公司的首席財務官對2023年營業收入的預期有所差異，40%的受訪者表示營收應有所增加，48%預計營收應有所下降，12%預計營收維持不變。有33%受訪者更計劃於2023年削減成本，而去年這比例僅為6%。