德國中國房地產行業主管合夥人羅遠江則指，肯定的是已有不少亞洲及全球的房地產基金早已做好融資準備「抄底」全球及內地樓市、酒店、商廈市場，而頭五大亞洲房地產基金在上半年的融資規模均超過120億美元（約1000億港元）。

問到下一步部分已出現風險的房企重組會否加快時，何國樑認為，重組涉及金額及層面廣泛及巨大，涉及利益方太多，亦可能涉及一些複雜的舊改項目、信托借款及P2P借貸等，加上資產在內地，海外債權人頂多只有股權或公司擔保，故房企都會優先處理境內債權人，若「大家唔夠理性去搶（優質資產），一定會兩敗俱傷」。而今次三支箭齊發，正是藉政策創造條件，希望能在穩定情況下，為解決危險建立緩衝，雖然暫時市場上不同內房都希望能在今年底、明年三月前重組或直至市場改變才重組，但相信重組需時，短期內是難以見到成功個案。

何國樑預期，將來會出現較多項目的併購，但個別公司拯救將要視乎情況。

他又提到，近期內地放寬銀行「內保外貸」助內房償還境外債，他認為海外債權人是好事。但對於同意內房重組，由於債價低迷，部分債權人或未必同意，但部分經二手市場低撈的債權人，或會同意促進重組。

該行又在近期進行調研，訪問了450名全破主要商業地產業主和投資公司的首席財務官對2023年營業收入的預期有所差異，40%的受訪者表示營收應有所增加，48%預計營收應有所下降，12%預計營收維持不變。有33%受訪者更計劃於2023年削減成本，而去年這比例僅為6%。